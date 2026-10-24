Dora Daher lança a coleção verão 2027 em Vitória; veja fotos

O Verão 2027 aponta para uma moda que combina feminilidade, leveza, cores expressivas e sofisticação natural. Neste clima, Dora e Laura Daher receberam amigas e clientes nesta quinta-feira (22), em sua maison, na Praia do Canto, para o lançamento da estação mais ensolarada do ano.





Nas araras, looks off-white, areia e tons naturais se dividem entre amarelos, laranjas e azuis na cartela de cores. À mesa, um coquetel preparado com carinho pelas anfitriãs e amigas.



Veja quem passou por lá na galeria de Mônica Zorzanelli.