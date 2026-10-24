Dora Daher lança a coleção verão 2027 em Vitória; veja fotos

O Verão 2027 aponta para uma moda que combina feminilidade, leveza, cores expressivas e sofisticação natural. Neste clima, Dora e Laura Daher receberam amigas e clientes nesta quinta-feira (22), em sua maison, na Praia do Canto, para o lançamento da estação mais ensolarada do ano.
Nas araras, looks off-white, areia e tons naturais se dividem entre amarelos, laranjas e azuis na cartela de cores. À mesa, um coquetel preparado com carinho pelas anfitriãs e amigas.
Veja quem passou por lá na galeria de Mônica Zorzanelli.
Proteção
Segurança digital
Corrigir falhas de segurança é uma parte do trabalho das empresas para evitar ataques cibernéticos. Lucas Pires, head de Infraestrutura, Cloud e DevOps da Globalsys, destaca que a proteção digital exige monitoramento contínuo, controle de acessos, backups seguros e planos de recuperação para minimizar prejuízos em caso de invasão. “Até pequenas e médias empresas podem reduzir riscos com medidas básicas, como manter sistemas atualizados, adotar autenticação em duas etapas e testar regularmente a recuperação de dados. A diferença está em transformar a segurança em uma rotina, e não em uma providência tomada apenas quando surge um problema”.
Copa Brasil de Vela
Velejadores do Iate conquistam pódios
Mais uma conquista dos velejadores do Iate Clube do Espírito Santo (ICES). Lívia Tavares garantiu o terceiro lugar na categoria feminina da classe ILCA 6, enquanto Torben Verjovsky terminou na terceira colocação geral da classe ILCA 4, na Copa Brasil de Vela. Para o comodoro do Iate Clube do Espírito Santo, Abner Garcia Romano, o resultado representa o reconhecimento do talento, da dedicação e do trabalho desenvolvido pelos velejadores do clube, além de reforçar a importância do incentivo à vela e à formação de novos atletas no Espírito Santo.
Outubro Rosa das Onças
A Confraria das Onças celebra o Outubro Rosa e as aniversariantes do mês, Nazaré Neves e RR, neste sábado (24), na Ilha do Frade.
Outubro Rosa da construção
Na próxima terça-feira (27), às 7h30, a GS Construtora realiza uma palestra sobre conscientização do câncer de mama, dentro das ações do Outubro Rosa. A palestra será ministrada por Márcia Oliveira, Assistente Social, do Serviço Social da Indústria da Construção Civil do Estado do Espírito Santo (Seconci-ES).
Falta pouco para a Flori Imersão, iniciativa de Fatinha Abelha e Iracema Neves que promete movimentar o universo feminino empreendedor. A primeira edição será realizada no próximo dia 28, no Hub Coworking, em Vitória. Entre os nomes já confirmados estão Patrícia Ferreira Prado, Maria Teresa Coutinho e Marcella Surlo.
Na Coreia
A Coreia do Sul está no roteiro da Dra. Denise Spíndola, convidada para o Rennova World Experience 2026. O evento reunirá experiências e novidades relacionadas à inovação no setor.
Veja Também