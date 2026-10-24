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Renata Rasseli

Dora Daher lança a coleção verão 2027 em Vitória; veja fotos

O evento reuniu amigas e clientes nesta quinta-feira (22), na Vila Dora Daher

Publicado em 24 de Outubro de 2026 às 04:00

Publicado em 

24 out 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Zildinha Helal, Dora Daher e Renata Aguiar
Zildinha Helal, Dora Daher e Renata Aguiar: em tarde fashion do Verão 2027.  Mônica Zorzanelli

O Verão 2027 aponta para uma moda que combina feminilidade, leveza, cores expressivas e sofisticação natural. Neste clima, Dora e Laura Daher receberam amigas e clientes nesta quinta-feira (22), em sua maison, na Praia do Canto, para o lançamento da estação mais ensolarada do ano. 


Nas araras, looks off-white, areia e tons naturais se dividem entre amarelos, laranjas e azuis na cartela de cores. À mesa, um coquetel preparado com carinho pelas anfitriãs e amigas. 

Veja quem passou por lá na galeria de Mônica Zorzanelli. 

Em Vitória
Marcel Pereira Lima, Rodrigo Teixeira, Diego Battistella, Paulo Costa
A LeCard promoveu a 3ª edição do LeCard Talks, e para conversar sobre equilíbrio financeiro dos colaboradores nas empresas, os especialistas Marcel Pereira Lima, Sócio da Valor Investimentos; Diego Battistella, CEO Leggal; e Paulo Costa, especialista em Inteligência Financeira Comportamental, debateram o tema “Endividamento - Da preocupação ao equilíbrio: como as organizações podem transformar a saúde financeira de seus colaboradores”. Sob a mediação da mentora Roberta Kato, o encontro reuniu líderes, gestores e profissionais de RH de grandes empresas, no nesta  quinta-feira (22), no Restaurante Coco Bambu, na Praia do Canto, em Vitória. Na foto: Marcel Pereira Lima, Rodrigo Teixeira, Diego Battistella, Paulo Costa.
 Cloves Louzada

Proteção

Segurança digital 

Corrigir falhas de segurança é uma parte do trabalho das empresas para evitar ataques cibernéticos. Lucas Pires, head de Infraestrutura, Cloud e DevOps da Globalsys, destaca que a proteção digital exige monitoramento contínuo, controle de acessos, backups seguros e planos de recuperação para minimizar prejuízos em caso de invasão. “Até pequenas e médias empresas podem reduzir riscos com medidas básicas, como manter sistemas atualizados, adotar autenticação em duas etapas e testar regularmente a recuperação de dados. A diferença está em transformar a segurança em uma rotina, e não em uma providência tomada apenas quando surge um problema”.

Em São Paulo
Ricardo Montenegro e Ian Fassina
Ricardo Montenegro e Ian Fassina, da Tipz, marcaram presença no 14º Festival do Clube de Criação, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Inteligência artificial, o futuro das agências independentes e saúde mental estiveram entre os assuntos de mais uma edição do encontro, que reuniu profissionais do Brasil e do exterior para discutir os caminhos da comunicação. Para a agência capixaba, a participação anual no evento é uma forma de se manter conectada às transformações do setor e identificar oportunidades para aplicar novos conhecimentos em seus projetos.  Divulgação

Copa Brasil de Vela

Velejadores do Iate conquistam pódios

Mais uma conquista dos velejadores do Iate Clube do Espírito Santo (ICES). Lívia Tavares garantiu o terceiro lugar na categoria feminina da classe ILCA 6, enquanto Torben Verjovsky terminou na terceira colocação geral da classe ILCA 4, na Copa Brasil de Vela. Para o comodoro do Iate Clube do Espírito Santo, Abner Garcia Romano, o resultado representa o reconhecimento do talento, da dedicação e do trabalho desenvolvido pelos velejadores do clube, além de reforçar a importância do incentivo à vela e à formação de novos atletas no Espírito Santo.

Nos EUA
Priscila Passamani
A dermatologista Priscila Passamani esteve durante a última semana presente no curso de laser e terapia estética da pele da Harvard Medical School, nos Estados Unidos. Divulgação
Celebrando a TV Gazeta!
O chef Juarez Campos vai receber o presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, e um pequeno grupo de diretores e jornalistas da empresa para celebrar os 50 anos da TV Gazeta e os 30 anos da CBN, no próximo dia 5 de novembro. Juarez é comentarista da rádio há mais de 15 anos e uma fonte muito querida dos profissionais da Gazeta.  

Outubro Rosa das Onças
A Confraria das Onças celebra o Outubro Rosa e as aniversariantes do mês, Nazaré Neves e RR, neste sábado (24), na Ilha do Frade. 

Outubro Rosa da construção

Na próxima terça-feira (27), às 7h30, a GS Construtora realiza uma palestra sobre conscientização do câncer de mama, dentro das ações do Outubro Rosa. A palestra será ministrada por Márcia Oliveira, Assistente Social, do Serviço Social da Indústria da Construção Civil do Estado do Espírito Santo (Seconci-ES).


Mulheres empreendedoras
Falta pouco para a Flori Imersão, iniciativa de Fatinha Abelha e Iracema Neves que promete movimentar o universo feminino empreendedor. A primeira edição será realizada no próximo dia 28, no Hub Coworking, em Vitória. Entre os nomes já confirmados estão Patrícia Ferreira Prado, Maria Teresa Coutinho e Marcella Surlo.

Na Coreia
A Coreia do Sul está no roteiro da Dra. Denise Spíndola, convidada para o Rennova World Experience 2026. O evento reunirá experiências e novidades relacionadas à inovação no setor.
Em Linhares
Jéssy Moro e Daniel Martins.
Jéssy Moro e Daniel Martins: sim-sim em Linhares, com cenografia de Camila Sarmento e direção e do assessor de eventos Bruno Portes. Pedro Fonseca

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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