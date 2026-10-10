Como o Fundo Soberano pode ajudar a reinventar o desenvolvimento do ES

Sob a ótica da legislação do Funses, o Estado já desenhou uma boa estrutura: divide os recursos entre poupança financeira (via Banestes) e investimentos estratégicos e de desenvolvimento (via Bandes). No entanto, diante do esgotamento do petróleo no horizonte e do fim dos incentivos fiscais em 31/12/2032, o modelo precisa evoluir a partir de 2027.





O saldo acumulado não pode ser tratado como um “colchão” para emergências fiscais de curto prazo. Inspirado nas lições de Amorim e Feijó, o Espírito Santo precisa usar esse funding para financiar a infraestrutura regional e a diversificação produtiva, articulando os bancos estaduais a uma estratégia agressiva de produtividade, inovação, transição verde e complexidade econômica.





Inspiradas nas propostas de Amorim e Feijó, as bases para a mudança na aplicação do Funses devem se apoiar em pilares robustos:





1. Uso do Funses como funding para reduzir o custo do crédito estruturado: os recursos do fundo devem atuar ativamente na desoneração e barateamento do crédito produtivo de longo prazo, articulados com os bancos estaduais;





2. Foco em inovação, sustentabilidade e complexidade econômica: o acesso aos recursos deve ser condicionado a metas claras de produtividade, transição de baixo carbono e adensamento de cadeias produtivas em setores estratégicos – como a indústria automobilística (aproveitando a chegada da GWM), metalmecânica, rochas ornamentais, agroindústria sofisticada e serviços intensivos em conhecimento;





3. Infraestrutura e integração regional: parte do saldo acumulado deve ser direcionada a projetos estruturantes (logística, energia renovável e digitalização), dialogando com a ideia de criar um ambiente de desenvolvimento local capaz de atrair e reter investimentos.





Obviamente que esse montante previsto de R$ 6 bilhões para o Funses até 2030 não será suficiente para financiar todo o desenvolvimento regional do Espírito Santo nos próximos anos. Todavia, se esse fundo for usado de forma ainda mais estratégica e alinhado a outros recursos (Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, BNDES, FINEP, dentre outros) e incentivos fiscais nacionais (Lei do Bem, Sudene, Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação – REPES, Mobilidade Verde e Inovação – MOVER, dentre outros), o estado pode atingir efeitos multiplicadores de renda, empregos, produtividade, inovação e complexidade econômica, relevantes para o seu desenvolvimento econômico.





O relógio do petróleo e da reforma tributária está correndo. Repensar a aplicação do Funses a partir de 2027 não é apenas uma escolha econômica, mas uma obrigação histórica para garantir que, daqui a alguns anos, possamos olhar para trás e dizer que, diante do desafio, escrevemos uma nova história.



