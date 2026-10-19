Pêssego grelhado com frango, nozes e folhas verdes: aprenda a fazer essa salada rica em proteínas para o jantar

Em um recipiente, tempere o peito de frango com sal, pimenta-do-reino e metade do suco de limão. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio com uma colher de sopa de azeite de oliva. Adicione o frango e grelhe por aproximadamente 5 a 7 minutos de cada lado, conforme a espessura, até ficar dourado e completamente cozido. Retire do fogo e reserve.