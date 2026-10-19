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Gastronomia

Pêssego grelhado com frango, nozes e folhas verdes: aprenda a fazer essa salada rica em proteínas para o jantar

Essa receita é uma opção saudável e nutritiva, ideal para um jantar equilibrado
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 17:55

Salada de pêssego grelhado com frango, nozes e folhas verdes (Imagem: artem evdokimov | Shutterstock)
Salada de pêssego grelhado com frango, nozes e folhas verdes Crédito: Imagem: artem evdokimov | Shutterstock

As saladas podem ser preparadas de diferentes maneiras, combinando ingredientes saborosos e nutritivos. Além das tradicionais folhas verdes e dos vegetais, é possível acrescentar alimentos ricos em proteínas, tornando a refeição mais completa e equilibrada.

Para o jantar, por exemplo, a salada de frango com pêssego grelhado e nozes é uma excelente alternativa, pois combina o sabor adocicado da fruta com a proteína do frango e as gorduras saudáveis das nozes, proporcionando uma refeição leve, nutritiva e cheia de sabor. Confira a receita!

Salada de pêssego grelhado com frango, nozes e folhas verdes

Ingredientes

  • 300 g de peito de frango cortado em tiras grossas
  • 2 pêssegos maduros e firmes cortados em gomos
  • 2 xícaras de chá de alface, rúcula e espinafre
  • 1/2 xícara de chá de radicchio picado
  • 80 g de queijo branco cortado em cubos
  • 1/4 de xícara de chá de nozes picadas
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de chá de mel
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o peito de frango com sal, pimenta-do-reino e metade do suco de limão. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio com uma colher de sopa de azeite de oliva. Adicione o frango e grelhe por aproximadamente 5 a 7 minutos de cada lado, conforme a espessura, até ficar dourado e completamente cozido. Retire do fogo e reserve.

Na mesma frigideira, coloque os gomos de pêssego e grelhe por cerca de 2 minutos de cada lado, até ficarem levemente caramelizados e com marcas douradas. Reserve. Em uma tigela pequena, misture o restante do azeite de oliva, o suco de limão e o mel até formar um molho homogêneo.

Em uma travessa, distribua as folhas e o radicchio. Acrescente o frango grelhado , os pêssegos, os cubos de queijo branco e as nozes. Regue com o molho preparado e misture delicadamente para incorporar os sabores. Sirva em seguida.

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