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Corrida de rua

Santander Night Run desembarca em Vitória para uma noite de corrida à beira-mar

Inscrições estão abertas para a prova, que será realizado no dia 31 de outubro

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 18:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2026 às 18:26
Santander Night Run
Santander Night Run Reprodução / Santander Night Run

A Santander Night Run chega a Vitória para uma noite de esporte, música e muita energia a beira-mar. No dia 31 de outubro, a largada que acontece às 19h, na Praça Getúlio Vargas, no Centro Histórico da capital capixaba, vai se transformar em um grande palco. Com percursos de 5 km e 10 km, o maior circuito de corridas noturnas do mundo promete proporcionar uma experiência única para corredores de todos os níveis. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo site oficial do evento.


A Santander Night Run, que se destaca pelo forte engajamento do público jovem e pela expressiva participação feminina, que representa cerca de 55% dos atletas nas etapas nacionais, consolida-se como um marco no esporte brasileiro, reunindo mais de 150 mil corredores por edição em todo o país.


Todos os atletas que completarem a prova receberão a medalha oficial do evento. Além disso, os três primeiros colocados nas categorias masculina e feminina, em ambas as distâncias de 5 km e 10 km, serão premiados com troféus.


Os kits poderão ser retirados no dia 30 de outubro, das 10h às 19h, e no dia 31 de outubro, das 10h às 15h, na Centauro do Shopping Vitória (Piso 1), localizada na Avenida Américo Buaiz, 200, na Enseada do Suá, em Vitória

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