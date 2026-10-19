Santander Night Run desembarca em Vitória para uma noite de corrida à beira-mar

A Santander Night Run chega a Vitória para uma noite de esporte, música e muita energia a beira-mar. No dia 31 de outubro, a largada que acontece às 19h, na Praça Getúlio Vargas, no Centro Histórico da capital capixaba, vai se transformar em um grande palco. Com percursos de 5 km e 10 km, o maior circuito de corridas noturnas do mundo promete proporcionar uma experiência única para corredores de todos os níveis. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo site oficial do evento.





A Santander Night Run, que se destaca pelo forte engajamento do público jovem e pela expressiva participação feminina, que representa cerca de 55% dos atletas nas etapas nacionais, consolida-se como um marco no esporte brasileiro, reunindo mais de 150 mil corredores por edição em todo o país.





Todos os atletas que completarem a prova receberão a medalha oficial do evento. Além disso, os três primeiros colocados nas categorias masculina e feminina, em ambas as distâncias de 5 km e 10 km, serão premiados com troféus.





Os kits poderão ser retirados no dia 30 de outubro, das 10h às 19h, e no dia 31 de outubro, das 10h às 15h, na Centauro do Shopping Vitória (Piso 1), localizada na Avenida Américo Buaiz, 200, na Enseada do Suá, em Vitória