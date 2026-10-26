Encapuzados arrombam casa e matam homem a tiros em Nova Venécia

Um homem de 34 anos foi morto a tiros dentro de casa por três suspeitos encapuzados, na noite deste domingo (25), no bairro São Cristóvão, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava no quarto, assistindo a um filme pelo celular, quando foi surpreendida pelos disparos. Ninguém foi preso.
Um familiar relatou à PM que os suspeitos arrombaram a porta da cozinha para entrar na residência. Segundo o relato, os três usavam luvas, balaclavas, calças jeans e blusas pretas de manga comprida.
A Polícia Científica foi acionada, e o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia.