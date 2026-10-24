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Eleições 2026

Segundo turno começa no exterior; brasileiros na Nova Zelândia são os primeiros a votar

No primeiro turno, 63% dos brasileiros aptos a votar no exterior não compareceram às urnas

Publicado em 24 de Outubro de 2026 às 16:57

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

24 out 2026 às 16:57

Brasileiros que vivem na Nova Zelândia são os primeiros a depositarem seus votos neste segundo turno das eleições 2026. Foram abertas às 16 horas deste sábado (de Brasília) as cinco seções de Wellington, capital neozelandesa. Há 3,1 mil eleitores aptos a votar por lá.

A votação no exterior respeita o horário local, com as seções abertas às 8 horas e encerradas às 17 horas. O Brasil tem 918,8 mil eleitores aptos a votar em seções fora do País. Os eleitores que estão no exterior podem votar apenas para presidente.

No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, boletins de urna divulgados na Nova Zelândia registraram 234 votos para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o equivalente a 70,48% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 64 votos, ou 19,28%.

Candidatos participaram, na noite de sexta-feira, do último debate antes da votação de domingo
Candidatos participaram, na noite de sexta-feira, do último debate antes da votação de domingo Reprodução/TV Globo

As seções de São Francisco, Los Angeles (ambas nos Estados Unidos) e Vancouver (Canadá) serão as últimas a serem abertas e encerradas. Essas localidades estão 4 horas atrás do horário de Brasília.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os 918,9 mil eleitores brasileiros pelo mundo estão espalhados por 186 cidades. O maior posto de votação é em Lisboa, capital de Portugal, onde há 78 mil brasileiros registrados para votar. A capital portuguesa é seguida por Boston, nos Estados Unidos, e Porto, também em Portugal.

Com 265 mil eleitores registrados, os Estados Unidos têm o maior número de brasileiros aptos a votar. Portugal conta com 134 mil eleitores brasileiros, e o Japão, 88,3 mil. Na outra ponta, tanto na Coreia do Norte quanto em Bangladesh há somente um eleitor brasileiro registrado para votar.

Há quatro anos, 697 mil brasileiros ao redor do mundo estavam registrados para votar. O contingente cresceu mais de 30% desde as últimas eleições, chegando à máxima histórica desde quando os dados passaram a ser computados, em 2010.

O eleitorado no exterior é marcado por altas taxas de abstenção. No primeiro turno, 63% dos eleitores registrados ao redor do mundo não foram votar. Em 2022, o índice foi de 51%, enquanto em 2018 e em 2014, a abstenção chegou a 59%.

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