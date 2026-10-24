Segundo turno começa no exterior; brasileiros na Nova Zelândia são os primeiros a votar

A votação no exterior respeita o horário local, com as seções abertas às 8 horas e encerradas às 17 horas. O Brasil tem 918,8 mil eleitores aptos a votar em seções fora do País. Os eleitores que estão no exterior podem votar apenas para presidente.





No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, boletins de urna divulgados na Nova Zelândia registraram 234 votos para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o equivalente a 70,48% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 64 votos, ou 19,28%.