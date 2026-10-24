Rodovias federais no ES terão restrição de carretas no dia das eleições

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), como aconteceu no primeiro turno, vai restringir o tráfego de veículos que excedem os limites definidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), neste domingo (25), das 7h às 18h, durante o 2º turno das Eleições 2026.





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Todas as rodovias federais que cortam o Espírito Santo serão afetadas pela medida: as BRs 101, 262, 259, 482 e 393.





As restrições se aplicam aos trechos de rodovias federais de pista simples, com exceção dos Estados do Acre, Amazonas, Amapá, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Amapá. Caminhoneiros flagrados descumprindo a medida serão multados e retidos até o fim do período de restrição.