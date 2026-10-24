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Leonel Ximenes

Rodovias federais no ES terão restrição de carretas no dia das eleições

Todas as quatro BRs que cortam o Espírito Santo serão afetadas pela medida

Publicado em 24 de Outubro de 2026 às 13:00

Públicado em 

24 out 2026 às 13:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Agente da PRF observa movimento de rodovia Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), como aconteceu no primeiro turno, vai restringir o tráfego de veículos que excedem os limites definidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), neste domingo (25), das 7h às 18h, durante o 2º turno das Eleições 2026


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Todas as rodovias federais que cortam o Espírito Santo serão afetadas pela medida: as BRs 101, 262, 259, 482 e 393.


As restrições se aplicam aos trechos de rodovias federais de pista simples, com exceção dos Estados do Acre, Amazonas, Amapá, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Amapá. Caminhoneiros flagrados descumprindo a medida serão multados e retidos até o fim do período de restrição.

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“Vamos manter essa restrição até segunda ordem, principalmente sobre veículos que são superdimensionados, para não atrapalhar o trânsito nas rodovias. Vamos trabalhar para que haja fluidez para que os cidadãos possam chegar com brevidade ao local de votação”, explicou Wemerson Pestana, superintendente da PRF-ES.


A restrição de tráfego nas rodovias federais simples vai se aplicar a caminhões que excedam as seguintes dimensões definidas pelo Contran. Largura máxima: 2,6 metros; altura máxima: 4,4 metros; comprimento máximo: 19,8 metros; e Peso Bruto Total Combinado (PBTC): 58,5 toneladas.


A medida vale para os veículos que excedam pelo menos um desses parâmetros. Dessa forma, mesmo que estejam dentro dos demais limites, os veículos que ultrapassarem uma das medidas estarão sujeitos à proibição temporária de circulação.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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