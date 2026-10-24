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Norte do ES

Homem é morto a facadas dentro de casa na zona rural de Pinheiros

Vítima foi encontrada em uma residência em Córrego Itaúnas; PM deteve um suspeito, mas Polícia Civil afirma que ninguém foi preso até o momento pelo crime

Publicado em 24 de Outubro de 2026 às 17:16

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

24 out 2026 às 17:16

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado morto na noite desta sexta-feira (23), dentro de uma residência na região de Córrego Itaúnas, na zona rural de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi morta com golpes de faca. De acordo com a PM, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou o óbito.


Os policiais receberam relatos de que um vizinho da vítima poderia estar envolvido no crime. O homem foi localizado e, inicialmente, afirmou aos militares que havia ido à residência naquela sexta-feira para realizar a pesagem de pimenta. Segundo ele, os dois estavam sozinhos no imóvel.


Ainda de acordo com a PM, outras informações colhidas no local indicavam que o suspeito frequentava a casa da vítima para consumir bebidas alcoólicas, tanto durante quanto fora do horário de trabalho. Apesar disso, em outro momento, o homem teria negado ter ido à residência naquele dia. Testemunhas, porém, relataram que ele havia sido visto nas proximidades pouco antes do crime.


Os militares também observaram um hematoma no olho direito do suspeito. Questionado sobre a lesão, ele afirmou que havia se machucado enquanto empilhava madeira.


Durante a ocorrência, os policiais receberam a informação de que a vítima possuía uma arma de fogo. Em buscas no interior da residência, encontraram, dentro de um armário na sala, uma sacola com uma caixa de espoletas e recipientes contendo pólvora, esferas e microesferas. O material foi recolhido, e o suspeito foi detido pela Polícia Militar.


Procurada, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação e que, até o momento, ninguém havia sido preso pelo homicídio. A corporação não divulgou outros detalhes para não comprometer as apurações.


O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares. A Polícia Civil orienta que informações que possam ajudar nas investigações sejam repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.

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