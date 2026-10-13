Prefeitura de Pinheiros abre seleção para contratar profissionais temporários

A Prefeitura de Pinheiros, no norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais para a Secretaria Municipal de Educação. As oportunidades são voltadas para funções de níveis fundamental, médio/técnico e superior, para atuação no Sistema Municipal de Ensino.





De acordo com o edital, a seleção visa à contratação temporária e à formação de cadastro de reserva para a Equipe de Apoio Técnico, Administrativo ou Operacional. Os salários variam de R$ 1.692,48 a R$ 4.081,90.