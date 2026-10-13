Prefeitura de Pinheiros abre seleção para contratar profissionais temporários

A Prefeitura de Pinheiros, no norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais para a Secretaria Municipal de Educação. As oportunidades são voltadas para funções de níveis fundamental, médio/técnico e superior, para atuação no Sistema Municipal de Ensino.
De acordo com o edital, a seleção visa à contratação temporária e à formação de cadastro de reserva para a Equipe de Apoio Técnico, Administrativo ou Operacional. Os salários variam de R$ 1.692,48 a R$ 4.081,90.
Os candidatos serão selecionados por meio de avaliação de títulos, sendo considerados o tempo de serviço e a qualificação profissional.
As inscrições poderão ser feitas das 8h do dia 29 de outubro às 23h59min do dia 3 de novembro de 2026, no endereço eletrônico da prefeitura.
A seleção contará com as etapas de inscrição, conferência da documentação, escolha de vagas, exames admissionais e formalização do contrato.
As contratações serão feitas pelo prazo de um ano, podendo ser prorrogadas por igual período, conforme a necessidade da prefeitura.
SUPORTE PEDAGÓGICO/NÍVEL SUPERIOR
Carga horária: 20 horas semanais para instrutor de música e coreografias marciais e 30 horas para os demais.
Cargos:
Assistente Social (R$ 4.081,90)
Fonoaudiólogo (R$ 4.081,90)
Psicólogo (R$ 4.081,90)
Nutricionista (R$ 4.081,90)
Educador Físico (R$ 3.406,00)
Instrutor de Música e Coreografias Marciais (R$ 2.150,00)
EQUIPE DE APOIO – NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
Carga horária: 25 horas semanais para instrutor de Libras e 44 horas para auxiliar de secretaria e profissional de apoio escolar.
Cargo:
Auxiliar de secretaria (R$ 1.692,48)
Instrutor de Libras (R$ 2.750,00)
Profissional de apoio escolar (R$ 1.692,48)
EQUIPE DE APOIO – ENSINO FUNDAMENTAL
Carga horária: 44 horas semanais para todas as funções.
Cargo:
Auxiliar de Educação Infantil (R$ 1.692,48)
Auxiliar de serviços gerais (R$ 1.692,48)
Eletricista (R$ 2.863,46)
Merendeira (R$ 1.692,48)
Monitor de transporte escolar (R$ 1.692,48)
Motorista (R$ 2.134,98)
Zelador (R$ 1.692,48)
Leia Mais Sobre Concurso e Seleção