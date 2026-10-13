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Educação

Prefeitura de Pinheiros abre seleção para contratar profissionais temporários

Postos são para cargos como assistente social, nutricionista, educador físico, auxiliar de sercretaria, merendeira, motorista e zelador

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 11:22

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 out 2026 às 11:22
Prefeitura de Pinheiros
Prefeitura de Pinheiros Prefeitura de Pinheiros / Divulgação

A Prefeitura de Pinheiros, no norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais para a Secretaria Municipal de Educação. As oportunidades são voltadas para funções de níveis fundamental, médio/técnico e superior, para atuação no Sistema Municipal de Ensino.


De acordo com o edital, a seleção visa à contratação temporária e à formação de cadastro de reserva para a Equipe de Apoio Técnico, Administrativo ou Operacional. Os salários variam de R$ 1.692,48 a R$ 4.081,90.

Os candidatos serão selecionados por meio de avaliação de títulos, sendo considerados o tempo de serviço e a qualificação profissional.


As inscrições poderão ser feitas das 8h do dia 29 de outubro às 23h59min do dia 3 de novembro de 2026, no endereço eletrônico da prefeitura.

A seleção contará com as etapas de inscrição, conferência da documentação, escolha de vagas, exames admissionais e formalização do contrato.


As contratações serão feitas pelo prazo de um ano, podendo ser prorrogadas por igual período, conforme a necessidade da prefeitura.

Confira os cargos

SUPORTE PEDAGÓGICO/NÍVEL SUPERIOR

Carga horária: 20 horas semanais para instrutor de música e coreografias marciais e 30 horas para os demais. 


Cargos: 

  • Assistente Social (R$ 4.081,90)

  • Fonoaudiólogo (R$ 4.081,90)

  • Psicólogo (R$ 4.081,90)

  • Nutricionista (R$ 4.081,90)

  • Educador Físico (R$ 3.406,00)

  • Instrutor de Música e Coreografias Marciais (R$ 2.150,00)

EQUIPE DE APOIO – NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

Carga horária: 25 horas semanais para instrutor de Libras e 44 horas para auxiliar de secretaria e profissional de apoio escolar. 


Cargo: 

  • Auxiliar de secretaria (R$ 1.692,48)

  • Instrutor de Libras (R$ 2.750,00)

  • Profissional de apoio escolar (R$ 1.692,48)

EQUIPE DE APOIO – ENSINO FUNDAMENTAL

Carga horária: 44 horas semanais para todas as funções.


Cargo:

  • Auxiliar de Educação Infantil (R$ 1.692,48)

  • Auxiliar de serviços gerais (R$ 1.692,48)

  • Eletricista (R$ 2.863,46)

  • Merendeira (R$ 1.692,48)

  • Monitor de transporte escolar (R$ 1.692,48)

  • Motorista (R$ 2.134,98)

  • Zelador (R$ 1.692,48)

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