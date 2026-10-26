Acidente entre dois carros deixa três feridos na Avenida Dante Michelini

Três homens ficaram feridos em um acidente envolvendo dois carros na madrugada desta segunda-feira (26), na Avenida Dante Michelini, no cruzamento com a Avenida Adalberto Simão Nader, no bairro Mata da Praia, em Vitória. Uma das vítimas ficou presa às ferragens e precisou ser retirada pelo Corpo de Bombeiros.





Não há informações sobre a dinâmica do acidente.





Uma das vítimas foi levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), na Capital.





As outras duas vítimas receberam os primeiros atendimentos de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhadas ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.





Segundo a Polícia Militar, devido ao estado de saúde das vítimas e à necessidade de encaminhamento imediato para atendimento médico, não foi possível realizar o teste do bafômetro em nenhuma delas.



