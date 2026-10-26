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Na Mata da Praia

Acidente entre dois carros deixa três feridos na Avenida Dante Michelini

Uma das vítimas ficou presa às ferragens e foi retirada pelos bombeiros; os outros dois homens foram socorridos pelo Samu. Colisão atingiu um poste de semáforo na Mata da Praia

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 08:46

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

26 out 2026 às 08:46
Acidente entre dois carros deixa três feridos na Avenida Dante Michelini
Acidente entre dois carros deixa três feridos na Avenida Dante Michelini Leitor A Gazeta

Três homens ficaram feridos em um acidente envolvendo dois carros na madrugada desta segunda-feira (26), na Avenida Dante Michelini, no cruzamento com a Avenida Adalberto Simão Nader, no bairro Mata da Praia, em Vitória. Uma das vítimas ficou presa às ferragens e precisou ser retirada pelo Corpo de Bombeiros.


Não há informações sobre a dinâmica do acidente. 


Uma das vítimas foi levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), na Capital.


As outras duas vítimas receberam os primeiros atendimentos de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhadas ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.


Segundo a Polícia Militar, devido ao estado de saúde das vítimas e à necessidade de encaminhamento imediato para atendimento médico, não foi possível realizar o teste do bafômetro em nenhuma delas.


De acordo com a Guarda Civil Municipal de Vitória, um poste de semáforo também foi atingido durante a colisão, provocando a interrupção do funcionamento do equipamento.

A equipe de manutenção foi acionada para restabelecer o funcionamento do semáforo. Na manhã desta segund-feira, o trânsito no trecho foi controlado manualmente por agentes da Guarda de Vitória. 

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