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Pintura artística

Espaços públicos de Vitória ganham uma nova identidade com arte urbana

Projeto prevê pinturas em 20 muros e 70 manilhas, com mensagens sobre educação ambiental, cidadania e consumo consciente
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 24 de Outubro de 2026 às 15:00

Grafite no Viaduto Araceli
Pintura feita com Grafite no viaduto Araceli Divulgação/PMV
Muros e estruturas urbanas que antes passavam despercebidos ou estavam marcados pelo vandalismo estão ganhando novas cores, formas e mensagens em Vitória. A iniciativa prevê intervenções artísticas em 20 muros e 70 manilhas, com o objetivo de transformar a paisagem da cidade por meio do grafite.

Um dos locais contemplados é a área sob o viaduto Araceli, no fim da praia de Camburi. No espaço, as pinturas são assinadas pelo artista capixaba Nicholas Marcos Duarte do Nascimento.

A proposta é levar a arte a diferentes pontos da capital, revitalizando espaços públicos e utilizando as intervenções para transmitir mensagens sobre educação ambiental, cidadania e consumo consciente.

Além de renovar o visual urbano, o projeto busca aproximar a arte do cotidiano da população e estimular moradores e visitantes a valorizar os espaços coletivos, reforçando a importância da preservação ambiental e de atitudes mais sustentáveis.

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