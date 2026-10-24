Espaços públicos de Vitória ganham uma nova identidade com arte urbana

Muros e estruturas urbanas que antes passavam despercebidos ou estavam marcados pelo vandalismo estão ganhando novas cores, formas e mensagens em Vitória. A iniciativa prevê intervenções artísticas em 20 muros e 70 manilhas, com o objetivo de transformar a paisagem da cidade por meio do grafite.



Um dos locais contemplados é a área sob o viaduto Araceli, no fim da praia de Camburi. No espaço, as pinturas são assinadas pelo artista capixaba Nicholas Marcos Duarte do Nascimento.



A proposta é levar a arte a diferentes pontos da capital, revitalizando espaços públicos e utilizando as intervenções para transmitir mensagens sobre educação ambiental, cidadania e consumo consciente.



Além de renovar o visual urbano, o projeto busca aproximar a arte do cotidiano da população e estimular moradores e visitantes a valorizar os espaços coletivos, reforçando a importância da preservação ambiental e de atitudes mais sustentáveis.