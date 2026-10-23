Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Cais das Artes recebe quatro novas exposições entre outubro e novembro; veja datas
Exposição

Cais das Artes recebe quatro novas exposições entre outubro e novembro; veja datas

Mostras ocupam diferentes salas do complexo cultural, em Vitória com entrada gratuita mediante a ingresso
Emanoele Gobbi

Emanoele Gobbi

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 14:53

Cais das Artes recebe quatro novas exposições entre outubro e novembro
Cais das Artes recebe quatro novas exposições entre outubro e novembro Divulgação/TatiBeling

O Cais das Artes, localizado na Enseada do Suá, em Vitória, receberá quatro novas exposições entre o fim de outubro e o início de novembro. A programação inclui obras de artistas indígenas contemporâneos, produções de 56 artistas capixabas, histórias de vidas de moradores do Espírito Santo e trabalhos que foram apresentados na 36ª Bienal de São Paulo.


Todas as exposições têm entrada gratuita, os ingressos devem ser retirados pelo site oficial do Cais das Artes. 


A abertura contará com duas mostras no dia 29 de outubro, quinta-feira. Na Sala 1, a exposição “Eu Sou Porque Somos” reúne trabalhos de diversas gerações de artistas Espírito Santenses como obras de arte, documentos e acervos de instituições culturais do Estado. 


Entre os acervos presentes estão os do Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), da Galeria Homero Massena, do Museu do Colono, do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo e da Galeria de Arte Espaço Universitário (GAEU). A mostra faz parte do programa Acervo em Diálogo, do MAES, e propõe uma reflexão sobre diversidade, memória e produção artística capixaba.


Ainda no dia 29 de outubro, na sala 2, serão exibidos 14 trabalhos apresentados na 36° Bienal de São Paulo. Intitulada “Nem todo viandante anda estradas”, a mostra usa como principal referência o poema “Da Calma e do Silêncio” da escritora Conceição Evaristo. A proposta aborda a humanidade a partir da escuta, dos deslocamentos e dos encontros entre diferentes pessoas e culturas.


No sábado, dia 31 de outubro, será inaugurada a exposição “Insurgências Indígenas: memória e resistência”, que reúne obras de artistas indígenas de diversos povos e regiões do Brasil. Os trabalhos contam com pinturas, esculturas, fotografia, arte digital e performance, expostos nas salas 3 e 4 do Cais das Artes. 


Desenvolvida a partir do diálogo entre artistas, ativistas, pesquisadores e lideranças indígenas, a mostra propõe reflexões sobre memória, resistência e identidade. O projeto também busca questionar estereótipos e destacar a contribuição da arte indígena para o pensamento contemporâneo.


Fechando a exposição, no dia 5 de novembro, quinta-feira, a mostra “Trama Capixaba: As diversas vozes da cultura do Espírito Santo”, exposta na sala 5 do Cais, reúne 30 histórias de vida com registros feitos por diferentes locais capixabas. 


Desenvolvido por dez bolsistas-pesquisadores capixabas, o trabalho resultou em um acervo de entrevistas, fotografias, áudios, transcrições e curtas-metragens que documentam parte da memória e da diversidade cultural do estado.

Confira as datas

29 de outubro (quinta-feira): Eu Sou Porque Somos - Sala 1.

29 de outubro (quinta-feira): 36ª Bienal de São Paulo - Sala 2.

31 de outubro (sábado): Insurgências Indígenas: memória e resistência - Salas 3 e 4.

5 de novembro (quinta-feira): Trama Capixaba: As diversas vozes da cultura do Espírito Santo - Sala 5.



*Este conteúdo foi produzido por Emanoele Gobbi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Felipe Khoury 

Veja Também 

Novo festival reunir diferentes culturas no Centro de Vitória

1ª Mostra Capixaba das Culturas Tradicionais reúne povos indígenas, quilombolas, pomeranos e ciganos em Vitória

Evento reunirá diversas técnicas de animação

Mostra gratuita de animação reúne curtas brasileiros e internacionais em Vitória

ALGAZARRA CANTA BOSSA NOVA NO SESC GLORIA

Com Yuri Marçal, Junior Chicó, coral e circo contemporâneo, Sônia Cabral divulga programação de espetáculos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Exposição Cais das Artes Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede da Nater Coop, em Santa Maria de Jetibá
Cooperativa agropecuária abre novas oportunidades de emprego no ES
Data: 02/01/2020 - ES - Vitória - Sede da Assembléia Legislativa do ES - Editoria: Política - GZ
Beneficiários de emendas parlamentares terão 30 dias para entregar plano de trabalho
Mulher de 39 anos é atropelada em cruzamento em Vitória
Mulher é atropelada por moto em cruzamento de avenidas de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.