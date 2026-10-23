Cais das Artes recebe quatro novas exposições entre outubro e novembro; veja datas

O Cais das Artes, localizado na Enseada do Suá, em Vitória, receberá quatro novas exposições entre o fim de outubro e o início de novembro. A programação inclui obras de artistas indígenas contemporâneos, produções de 56 artistas capixabas, histórias de vidas de moradores do Espírito Santo e trabalhos que foram apresentados na 36ª Bienal de São Paulo.





Todas as exposições têm entrada gratuita, os ingressos devem ser retirados pelo site oficial do Cais das Artes.





A abertura contará com duas mostras no dia 29 de outubro, quinta-feira. Na Sala 1, a exposição “Eu Sou Porque Somos” reúne trabalhos de diversas gerações de artistas Espírito Santenses como obras de arte, documentos e acervos de instituições culturais do Estado.





Entre os acervos presentes estão os do Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), da Galeria Homero Massena, do Museu do Colono, do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo e da Galeria de Arte Espaço Universitário (GAEU). A mostra faz parte do programa Acervo em Diálogo, do MAES, e propõe uma reflexão sobre diversidade, memória e produção artística capixaba.





Ainda no dia 29 de outubro, na sala 2, serão exibidos 14 trabalhos apresentados na 36° Bienal de São Paulo. Intitulada “Nem todo viandante anda estradas”, a mostra usa como principal referência o poema “Da Calma e do Silêncio” da escritora Conceição Evaristo. A proposta aborda a humanidade a partir da escuta, dos deslocamentos e dos encontros entre diferentes pessoas e culturas.





No sábado, dia 31 de outubro, será inaugurada a exposição “Insurgências Indígenas: memória e resistência”, que reúne obras de artistas indígenas de diversos povos e regiões do Brasil. Os trabalhos contam com pinturas, esculturas, fotografia, arte digital e performance, expostos nas salas 3 e 4 do Cais das Artes.





Desenvolvida a partir do diálogo entre artistas, ativistas, pesquisadores e lideranças indígenas, a mostra propõe reflexões sobre memória, resistência e identidade. O projeto também busca questionar estereótipos e destacar a contribuição da arte indígena para o pensamento contemporâneo.





Fechando a exposição, no dia 5 de novembro, quinta-feira, a mostra “Trama Capixaba: As diversas vozes da cultura do Espírito Santo”, exposta na sala 5 do Cais, reúne 30 histórias de vida com registros feitos por diferentes locais capixabas.





Desenvolvido por dez bolsistas-pesquisadores capixabas, o trabalho resultou em um acervo de entrevistas, fotografias, áudios, transcrições e curtas-metragens que documentam parte da memória e da diversidade cultural do estado.