Homem morre e outra pessoa fica ferida em acidente em Cachoeiro

Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou uma pessoa morta e outra ferida, nesta sexta-feira (23), no bairro Nossa Senhora da Glória, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A colisão ocorreu em uma rodovia que liga a localidade à BR 101.





Segundo apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, as duas vítimas estavam na motocicleta. O homem de 56 anos, identificado como José Carlos Bastos Machado, morreu no local, enquanto o condutor foi socorrido e encaminhado à Santa Casa, onde segue internado e estável.





No carro estavam um homem e um adolescente, que não ficaram feridos. Segundo relatos, o motorista teria ido buscar o filho em Guarapari e retornava para Cachoeiro de Itapemirim quando ocorreu o acidente.





De acordo com a Polícia Militar, o trânsito seguia liberado nos dois sentidos da rodovia, com orientação dos agentes e o motorista do carro seria submetido ao teste do bafômetro.