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Trânsito

Homem morre e outra pessoa fica ferida em acidente em Cachoeiro

Publicado em

23 out 2026 às 19:06
Acidente aconteceu no trecho de Nossa Senhora da Glória
José Carlos Bastos Machado, de 56 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local Crédito: Acervo familiar

Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou uma pessoa morta e outra ferida, nesta sexta-feira (23), no bairro Nossa Senhora da Glória, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A colisão ocorreu em uma rodovia que liga a localidade à BR 101.


Segundo apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, as duas vítimas estavam na motocicleta. O homem de 56 anos, identificado como José Carlos Bastos Machado, morreu no local, enquanto o condutor foi socorrido e encaminhado à Santa Casa, onde segue internado e estável. 


No carro estavam um homem e um adolescente, que não ficaram feridos. Segundo relatos, o motorista teria ido buscar o filho em Guarapari e retornava para Cachoeiro de Itapemirim quando ocorreu o acidente.


De acordo com a Polícia Militar, o trânsito seguia liberado nos dois sentidos da rodovia, com orientação dos agentes e o motorista do carro seria submetido ao teste do bafômetro.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Em Timbuí

Carro capota e outro cai em ribanceira em acidente na BR 101; quatro ficam feridos

Publicado em 23/10/2026 às 20:45
Após colisão, um dos veículos caiu em ribanceira às margens da BR 101 Leitor A Gazeta

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma caminhonete e um carro no início da noite desta sexta-feira (23), no km 238 da BR 101, na altura do distrito de Timbuí, em Fundão, no Espírito Santo. Com o impacto da colisão, um dos veículos capotou na pista, enquanto o outro caiu em uma ribanceira às margens da rodovia.


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu pouco depois das 18 horas. As vítimas foram socorridas por ambulâncias de resgate da Ecovias Capixaba e outros órgãos de apoio. Não há informações sobre a gravidade dos ferimentos nem para quais hospitais elas foram encaminhadas.


A reportagem de A Gazeta procurou a Ecovias Capixaba para obter mais informações sobre o acidente e as condições do trânsito, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Acidente

Motorista morre após carreta tombar na ES 137, em Ponto Belo

Publicado em 23/10/2026 às 18:54
Motorista morre após tombamento de carreta em Ponto Belo
Motorista morre após tombamento de carreta em Ponto Belo Leitor A Gazeta

Um motorista morreu após a carreta que conduzia tombar na ES 137, na zona rural de Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (23). De acordo com o Boletim de Atendimento da ocorrência, a Polícia Militar encontrou o homem preso às ferragens do veículo. 


Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada e constatou a morte do motorista no local. A Polícia Militar informou que a ocorrência ainda está em andamento. 


A Polícia Civil informou que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Ponto Belo. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares. 

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
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Trânsito

Bloco de granito se desprende de carreta na ES 166; motorista fica ferido

Publicado em 23/10/2026 às 16:47

Um motorista de carreta ficou ferido após um bloco de granito se desprender do veículo que conduzia na manhã desta sexta-feira (23), na ES 166, na localidade de Santo Antônio do Oriente, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu enquanto a carreta fazia uma curva.


Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de tombamento. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o motorista recebendo atendimento de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).


O condutor contou aos policiais que, ao fazer a curva, sentiu o peso da carga se deslocar para o lado direito. Nesse momento, segundo relato dele, o pino de engate da carreta se quebrou, fazendo com que ele perdesse o controle do veículo. 


A carreta atingiu uma estrutura às margens da rodovia e um poste de iluminação, provocando a queda de fios de energia elétrica e de internet.


Após receber os primeiros socorros, o motorista foi encaminhado ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Acidente

Mulher é atropelada por moto em cruzamento de avenidas de Vitória

Publicado em 23/10/2026 às 14:46
Mulher de 39 anos é atropelada em cruzamento em Vitória
Mulher de 39 anos foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) Leitor A Gazeta

Uma mulher de 39 anos foi atropelada por uma motocicleta na manhã desta sexta-feira (23), no cruzamento das avenidas Leitão da Silva e Cézar Hilal, em Vitória. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), no bairo Forte São João. 


Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar não informou detalhes sobre o estado de saúde da mulher.


*Este conteúdo foi produzido por Tiago Taam, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão do editor adjunto Erik Oakes.

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Tiago Taam

Residente / [email protected]
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Região Serrana

Incêndio atinge bar no Centro de Afonso Cláudio; veja imagens

Publicado em 23/10/2026 às 11:33

Um bar ficou destruido após um incêndio no Centro de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santona madrugada desta sexta-feira (23). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.


O incêndio aconteceu por volta das 4h. Quando os bombeiros chegaram, uma equipe da prefeitura já estava combatendo o fogo, usando máquina e dois carros-pipa. Os militares atuaram no rescaldo e retiraram três botijas de gás que estavam no interior do estabelecimento. Não houve solicitação de perícia. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Acumulou de novo

Bolão feito no ES bate "na trave" e leva mais de R$ 90 mil na quina da Mega-Sena

Publicado em 23/10/2026 às 06:21

Quatro apostas feitas no Espírito Santo ficaram perto de ganhar o prêmio acumulado da Mega-Sena sorteado na noite de quinta-feira (22). Todas fizeram a quina, sendo que um bolão de Castelo, com 15 cotas e 9 números apostados, vai receber R$ R$92.554. As outras três apostas (Colatina, Vitória e São Mateus), fizeram cartões simples, com seis numeros, e vão receber, cada, R$ 23.138. 


Nenhum apostador acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 230 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados são: 04 - 13 - 23 - 28 - 41 - 58.


O próximo concurso acontece sábado (24), às 21h, já que no domingo (25) será o segundo turno das eleições. As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do mesmo dia, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Trânsito

Colisão entre duas carretas interdita trecho da BR 101 em Mimoso do Sul

Publicado em 22/10/2026 às 20:16

Duas carretas se envolveram em uma colisão na tarde desta quinta-feira (22), no km 457,7 da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Ecovias Capixaba, o acidente aconteceu por volta das 15h30, e os dois motoristas saíram ilesos.


Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os danos provocados pela colisão em uma das carretas. 


Para atender à ocorrência, a concessionária mobilizou uma ambulância, um guincho e um veículo de inspeção. A pista no sentido norte precisou ser interditada, e o tráfego passou a fluir por um desvio de faixa.


A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada. Procurada pela reportagem de A Gazeta, a corporação não havia retornado até a publicação desta matéria. A ocorrência seguia em andamento, segundo a última atualização da Ecovias.

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Viatura da Polícia Militar; viatura; Polícia Militar

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Perseguição policial

Motorista com sinais de embriaguez foge da Guarda com filho de 10 anos no carro

Publicado em 22/10/2026 às 18:20

Um homem de 29 anos, com sinais de embriaguez, foi preso após se envolver em acidentes de trânsito e tentar fugir da Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (21). Segundo a corporação, o motorista estava acompanhado do filho de 10 anos, que saiu correndo e chorando em direção aos agentes após a abordagem.


De acordo com a Guarda Municipal, durante um patrulhamento no bairro Ilha da Luz, moradores relataram que um Volkswagen Gol havia batido em um poste e atingido outros veículos. Os agentes localizaram o automóvel e deram ordem de parada ao motorista, que não obedeceu e iniciou uma fuga.


A perseguição terminou no bairro Campo Leopoldina. Segundo a Guarda, o homem apresentava sinais de embriaguez e estava bastante agitado. Ele teria ignorado as ordens dos agentes e resistido à abordagem, sendo necessário o uso de algemas.


Ainda conforme a corporação, o filho do motorista estava dentro do veículo e, assustado, saiu correndo e chorando em direção aos guardas municipais.


Segundo a Polícia Civil, o homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e por desobediência. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Polícia

Carne roubada na Serra é encontrada até em restaurante; três são presos

Publicado em 22/10/2026 às 16:25
Os três suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional
Os três suspeitos do roubo foram encaminhados ao sistema prisional Divulgação | Polícia Civil

Segundo a Polícia Civil, as investigações identificaram um carro branco que teria sido utilizado para transportar a mercadoria roubada. O veículo circulava com placas pertencentes a outros automóveis. Com o auxílio de imagens do Cerco Inteligente, sistema de monitoramento por câmeras, e de dados de rastreamento, os policiais localizaram os dois primeiros suspeitos em um imóvel no bairro Porto de Cariacica, na quarta-feira (21).

No local, foram apreendidos dinheiro, simulacros de arma de fogo, uma balaclava e aparelhos de radiocomunicação.

Durante a investigação, os policiais descobriram que parte da carne roubada já havia sido comercializada. Na quinta-feira (22), um terceiro suspeito, de 44 anos, apontado como comprador da mercadoria, também foi preso. 

Na residência dele, foram encontradas nove caixas de carne. Outras três foram localizadas em um restaurante para o qual os produtos haviam sido revendidos. O destino das três caixas restantes ainda é investigado.

Os dois primeiros suspeitos foram encaminhados ao Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), onde foram autuados em flagrante por roubo majorado pelo concurso de pessoas e pela restrição da liberdade das vítimas, além de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Já o homem de 44 anos foi autuado por receptação. Os três foram encaminhados ao sistema prisional.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Laudo

Ossada encontrada em Vitória é de origem animal, diz perícia

Publicado em 22/10/2026 às 16:14

A ossada encontrada em uma área de mata no Morro do Romão, em Vitória, é de origem animal, informou a Polícia Científica após a realização de exames periciais no Instituto Médico-Legal (IML) da Capital.


Os restos mortais foram encontrados na manhã de quarta-feira (21), junto a um chinelo, uma camiseta e um short.


Inicialmente, a Polícia Civil informou que havia a suspeita de que a ossada fosse de uma mulher. No entanto, o laudo elaborado pelo médico-legista da Polícia Científica apontou que os restos mortais eram de origem animal.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta

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