De barbearia a propriedade rural: operação flagra furtos de energia no Sul do ES

Um homem de 68 anos foi preso em flagrante durante uma operação de combate ao furto de energia elétrica, realizada no dia 16 de outubro, no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A fiscalização ocorreu em um imóvel onde funcionam uma barbearia e um ateliê de costura, além de uma residência no andar superior.





Segundo a Polícia Civil, a inspeção identificou indícios de irregularidades no equipamento de medição de energia elétrica. O imóvel havia sido alvo de uma fiscalização anterior da EDP. O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, autuado em flagrante por estelionato e levado ao sistema prisional.





Na mesma semana, outra fiscalização foi realizada em uma propriedade rural de Jerônimo Monteiro, onde funciona um criadouro de galos. Uma mulher de 62 anos foi conduzida à Delegacia Regional de Alegre, onde prestou depoimento e foi liberada. Ela informou que o filho seria o responsável pela instalação elétrica do imóvel.