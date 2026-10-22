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Ligações clandestinas

De barbearia a propriedade rural: operação flagra furtos de energia no Sul do ES

Homem foi preso em Cachoeiro de Itapemirim; em Jerônimo Monteiro, fiscalização encontrou ligação clandestina em criadouro de galos

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 17:59

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

22 out 2026 às 17:59
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Equipamento com sinal de irreguladirades 
 Crédito: Policia Civil 

Um homem de 68 anos foi preso em flagrante durante uma operação de combate ao furto de energia elétrica, realizada no dia 16 de outubro, no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A fiscalização ocorreu em um imóvel onde funcionam uma barbearia e um ateliê de costura, além de uma residência no andar superior.


Segundo a Polícia Civil, a inspeção identificou indícios de irregularidades no equipamento de medição de energia elétrica. O imóvel havia sido alvo de uma fiscalização anterior da EDP. O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, autuado em flagrante por estelionato e levado ao sistema prisional.


Na mesma semana, outra fiscalização foi realizada em uma propriedade rural de Jerônimo Monteiro, onde funciona um criadouro de galos. Uma mulher de 62 anos foi conduzida à Delegacia Regional de Alegre, onde prestou depoimento e foi liberada. Ela informou que o filho seria o responsável pela instalação elétrica do imóvel.

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Criadouro de galo que foi investigado por furto de energia 
 Crédito: Policia Civil 

Durante a inspeção, foram encontrados cabos que desviavam energia elétrica sem passar pelo medidor. Segundo a investigação, um dos fios apresentava corrente elétrica no momento da fiscalização, indicando que a ligação irregular estava em uso.


Os agentes também identificaram uma estrutura de cimento no padrão de entrada de energia que ocultava os cabos e dificultava a identificação da irregularidade. De acordo com a EDP, o sistema era utilizado para desviar enerbia elétrica para o criadouro de galos.


As duas ações foram realizadas pela Polícia Civil, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), em conjunto com técnicos da EDP e peritos da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES).

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