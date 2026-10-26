Quem é Lorenzo Pazolini, eleito governador do Espírito Santo

Na disputa pela primeira vez ao governo do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi eleito com 52,17% dos votos válidos, superando o atual governador Ricardo Ferraço (MDB), que tentava a reeleição e teve 47,83%.





Ex-prefeito reeleito de Vitória (2021–2026), Lorenzo Pazolini tem 44 anos, é formado em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV) e pós-graduado em Gestão de Segurança Pública.





Ingressou na política em 2018. Foi o segundo deputado estadual mais votado do Espírito Santo, com 43.293 votos. Em 2020, foi eleito prefeito de Vitória. Naquele pleito, no segundo turno, recebeu 102.466 votos, 58,50% dos válidos, derrotando João Coser (PT). Em 2024, foi reeleito em primeiro turno, com 105.599 votos (56,22% dos votos válidos).





Em abril de 2026, deixou a Prefeitura de Vitória para disputar o governo do Espírito Santo. O comando da Capital passou para a então vice-prefeita, Cris Samorini (PP).





Pazolini traz em sua biografia os registros de quem prestou e passou em alguns concursos públicos muito concorridos. Aos 23 anos, foi aprovado no concurso para auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES), cargo que exerceu durante dois anos.





Em 2007, ingressou na Polícia Civil como delegado de polícia, atuando em diversas unidades, como a de Aracruz, Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, Corregedoria, Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle) e Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que assumiu em 2015.





Em 2017, foi aprovado no concurso público para o cargo de promotor de

Justiça substituto (Edital nº 001/13) do Ministério Público do Espírito Santo (MPES).