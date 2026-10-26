Derrota de Flávio enfraquece os Bolsonaro, mas não ofusca nova força da direita com eleições

Ao longo da campanha, a estratégia da equipe de Flávio foi mostrá-lo como uma versão mais moderada do pai, que ficou conhecido por elogiar torturadores da ditadura militar brasileira, por se posicionar contra a vacinação durante a pandemia de covid-19, que matou mais de 700 mil pessoas no Brasil. Até agora, ele foi o único presidente que tentou a reeleição e perdeu.