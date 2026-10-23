Cooperativa agropecuária abre novas oportunidades de emprego no ES

A Nater Coop, cooperativa agropecuária capixaba, está com 18 vagas de emprego abertas para diversos perfis profissionais. Entre as oportunidades, destacam-se os cargos de consultor técnico de campo e consultor técnico de loja, além de chances em outras áreas da instituição.
As duas funções técnicas são voltadas a profissionais com formação na área agropecuária e perfil focado no relacionamento, no atendimento e no suporte aos cooperados e clientes da cooperativa.
Esses profissionais acompanham o produtor rural de perto e conectam o conhecimento especializado à realidade do campo, atuando tanto em visitas às propriedades rurais quanto no atendimento direto nas lojas agropecuárias. O papel principal das funções é orientar os produtores sobre manejo, soluções produtivas e o uso adequado de tecnologias e insumos.
O CEO da Nater Coop, Marcelino Bellardt, ressalta que, além de garantir produtos e serviços de qualidade aos clientes, a missão da cooperativa inclui estar ao lado do produtor em suas tomadas de decisão.
“O consultor técnico tem justamente esse papel: compreender as necessidades de cada propriedade e contribuir com orientações que gerem valor e desenvolvimento sustentável para o negócio”, afirma.
Para conferir os requisitos completos e se candidatar, os interessados devem acessar o Portal de Talentos da Nater Coop.
A Cooperativa Agropecuária Centro Serrana (Nater Coop) foi fundada há 62 anos e reúne mais de 25 mil cooperados e cerca de 1.240 colaboradores. Com sede em Santa Maria de Jetibá, a instituição possui atuação diversificada nos segmentos de café e especiarias, lojas agropecuárias, nutrição animal, ovos, laticínios e postos de combustíveis. Entre as suas marcas estão Veneza, Pronova, Liva, Rações Coope e Rede Nater.