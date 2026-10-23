Cooperativa agropecuária abre novas oportunidades de emprego no ES

Esses profissionais acompanham o produtor rural de perto e conectam o conhecimento especializado à realidade do campo, atuando tanto em visitas às propriedades rurais quanto no atendimento direto nas lojas agropecuárias. O papel principal das funções é orientar os produtores sobre manejo, soluções produtivas e o uso adequado de tecnologias e insumos.





O CEO da Nater Coop, Marcelino Bellardt, ressalta que, além de garantir produtos e serviços de qualidade aos clientes, a missão da cooperativa inclui estar ao lado do produtor em suas tomadas de decisão.





“O consultor técnico tem justamente esse papel: compreender as necessidades de cada propriedade e contribuir com orientações que gerem valor e desenvolvimento sustentável para o negócio”, afirma.