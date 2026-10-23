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Nater Coop

Cooperativa agropecuária abre novas oportunidades de emprego no ES

Postos são para consultor técnico de campo e consultor técnico de loja, além de oportunidades de trabalho abertas em diferentes áreas de atuaçã

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 14:52

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 out 2026 às 14:52
Sede da Nater Coop, em Santa Maria de Jetibá
Sede da Nater Coop, em Santa Maria de Jetibá Divulgação/Nater Coop

A Nater Coop, cooperativa agropecuária capixaba, está com 18 vagas de emprego abertas para diversos perfis profissionais. Entre as oportunidades, destacam-se os cargos de consultor técnico de campo e consultor técnico de loja, além de chances em outras áreas da instituição.


As duas funções técnicas são voltadas a profissionais com formação na área agropecuária e perfil focado no relacionamento, no atendimento e no suporte aos cooperados e clientes da cooperativa.

Esses profissionais acompanham o produtor rural de perto e conectam o conhecimento especializado à realidade do campo, atuando tanto em visitas às propriedades rurais quanto no atendimento direto nas lojas agropecuárias. O papel principal das funções é orientar os produtores sobre manejo, soluções produtivas e o uso adequado de tecnologias e insumos.


O CEO da Nater Coop, Marcelino Bellardt, ressalta que, além de garantir produtos e serviços de qualidade aos clientes, a missão da cooperativa inclui estar ao lado do produtor em suas tomadas de decisão.


“O consultor técnico tem justamente esse papel: compreender as necessidades de cada propriedade e contribuir com orientações que gerem valor e desenvolvimento sustentável para o negócio”, afirma.

Para conferir os requisitos completos e se candidatar, os interessados devem acessar o Portal de Talentos da Nater Coop


A Cooperativa Agropecuária Centro Serrana (Nater Coop) foi fundada há 62 anos e reúne mais de 25 mil cooperados e cerca de 1.240 colaboradores. Com sede em Santa Maria de Jetibá, a instituição possui atuação diversificada nos segmentos de café e especiarias, lojas agropecuárias, nutrição animal, ovos, laticínios e postos de combustíveis. Entre as suas marcas estão Veneza, Pronova, Liva, Rações Coope e Rede Nater.

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