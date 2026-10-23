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Libertadores

'Se não está no máximo, você paga caro', diz Arrascaeta após eliminação

Flamengo se despediu da Libertadores nesta quinta-feira (22)

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 16:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 out 2026 às 16:21
Arrascaeta em Flamengo x Estudiantes
Arrascaeta em Flamengo x Estudiantes Wagner Meier/Getty Images
Visivelmente abalado, o meia-atacante uruguaio De Arrascaeta tentou encontrar as palavras para definir a eliminação do Flamengo na semifinal da Libertadores.
Mesmo com um jogador a mais em praticamente todo segundo tempo (Rodríguez foi expulso aos 5 minutos), o time carioca ficou no 0 a 0 diante do Estudiantes, no Maracanã. Nos pênaltis, viu o goleiro Muslera defender as cobranças de Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique e o clube argentino vencer por 3 a 2.
"Se não está no máximo, você paga caro", afirmou Arrascaeta, que voltou de uma lesão e entrou aos 19 minutos da segunda etapa. "Merecíamos, mas só merecimento não adianta", completou o uruguaio, que acertou a primeira cobrança de pênalti.
O zagueiro Léo Ortiz admitiu que o Flamengo encontrou dificuldades para se livrar da marcação do Estudiantes, mesmo no segundo tempo.
"Eles fazem jogo muito físico, com marcações individuais bem feitas. Sofremos muito com eles. Não parecia que eles estavam com um a menos, não encontramos os espaços", disse Léo Ortiz na saída do vestiário.
O atacante Bruno Henrique, que perdeu o último pênalti, também disse pouco depois da partida. "É difícil falar, fizemos bom jogo, mas não conseguimos concluir a gol. E nos pênaltis nós batemos mal" afirmou ainda no gramado.
O discurso para todos foi o de levantar a cabeça e visar agora o Brasileiro. O Flamengo é o líder com 67 pontos, um a mais que o Palmeiras. E é o único campeonato que o Rubro-Negro ainda tem chance de ser campeão no semestre.
O o time alviverde, por sua vez, disputará a decisão da Libertadores (passou pelo Fluminense na noite de quarta) no dia 28 de novembro contra o Estudiantes e também está na semifinal da Copa do Brasil.
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