Professor da Ufes aciona a Justiça para anular punição e cobra indenização

Um professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) acionou a Justiça para anular uma punição administrativa e receber R$ 15 mil de indenização por danos morais. O caso envolve questionamentos sobre sua comunicação em português nas atividades de ensino, além de supostas faltas a reuniões e atrasos.





Ivan Robert Enriquez Guzman, que é peruano, também pede a devolução dos valores descontados de sua remuneração. O docente recebeu uma suspensão de dez dias, convertida em multa correspondente a 50% do vencimento diário por dia de suspensão, após um processo administrativo disciplinar (PAD). Ele solicita ainda a exclusão definitiva do registro da penalidade de seu histórico funcional.





A Ufes foi procurada no início da tarde desta sexta-feira (23), para mais informações sobre o processo interno contra o docente. Por nota, a instituição informou que os detalhes solicitados são sigilosos e envolvem dados pessoais resguardados por lei, por constarem em um PAD. Ainda conforme a Ufes, o processo judicial em curso é acompanhado pela Procuradoria Geral Federal.





Já ao se defender no processo, a Ufes sustentou que o procedimento e a sanção foram legais e que o professor teve assegurado o direito de se defender.

A defesa do professor também foi procurada, por meio do escritório a ela relacionado. Durante o contato, um dos advogados que constam no processo afirmou não ser o responsável direto pelo caso e, por isso, não poderia se manifestar sobre. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.





A validade da punição ainda não foi julgada. Em decisão revelada em 1º de outubro, o juiz federal substituto Vitor Berger Coelho determinou que sejam ouvidas testemunhas e o próprio professor para esclarecer os fatos.





Um pedido anterior do docente para suspender os efeitos da penalidade durante o andamento da ação havia sido negado.





No processo, a Ufes sustentou que o procedimento e a sanção foram legais e que o professor teve assegurado o direito de se defender.