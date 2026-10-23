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Justiça Federal

Professor da Ufes aciona a Justiça para anular punição e cobra indenização

Universidade abriu procedimento administrativo contra docente peruano. Caso envolve questionamentos sobre a comunicação em português, faltas e atrasos

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 17:08

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

23 out 2026 às 17:08
Universidade aplicou a sanções a professor em procedimento administrativo disciplinar
 Ricardo Medeiros/Arquivo

Um professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) acionou a Justiça para anular uma punição administrativa e receber R$ 15 mil de indenização por danos morais. O caso envolve questionamentos sobre sua comunicação em português nas atividades de ensino, além de supostas faltas a reuniões e atrasos.


Ivan Robert Enriquez Guzman, que é peruano, também pede a devolução dos valores descontados de sua remuneração. O docente recebeu uma suspensão de dez dias, convertida em multa correspondente a 50% do vencimento diário por dia de suspensão, após um processo administrativo disciplinar (PAD). Ele solicita ainda a exclusão definitiva do registro da penalidade de seu histórico funcional.


A Ufes foi procurada no início da tarde desta sexta-feira (23), para mais informações sobre o processo interno contra o docente. Por nota, a instituição informou que os detalhes solicitados são sigilosos e envolvem dados pessoais resguardados por lei, por constarem em um PAD. Ainda conforme a Ufes, o processo judicial em curso é acompanhado pela Procuradoria Geral Federal. 


Já ao se defender no processo, a Ufes sustentou que o procedimento e a sanção foram legais e que o professor teve assegurado o direito de se defender.


A defesa do professor  também foi procurada, por meio do escritório a ela relacionado. Durante o contato, um dos advogados que constam no processo afirmou não ser o responsável direto pelo caso e, por isso, não poderia se manifestar sobre. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.


A validade da punição ainda não foi julgada. Em decisão revelada em 1º de outubro, o juiz federal substituto Vitor Berger Coelho determinou que sejam ouvidas testemunhas e o próprio professor para esclarecer os fatos. 


Um pedido anterior do docente para suspender os efeitos da penalidade durante o andamento da ação havia sido negado.


No processo, a Ufes sustentou que o procedimento e a sanção foram legais e que o professor teve assegurado o direito de se defender.

O que será apurado

Conforme dados cadastrais da Ufes, Ivan Robert Enriquez Guzman atualmente é professor doutor (adjunto) no Departamento de Ciências Exatas, área de estatística da universidade.


Entre os pontos que o juiz pretende esclarecer está a forma como o professor desempenhava suas atividades em sala de aula e no departamento. 


A decisão prevê a apuração de sua capacidade de comunicação em português no ensino e da eventual existência de prejuízos pedagógicos aos estudantes.


Também serão examinados as alegadas faltas a reuniões departamentais e os atrasos, incluindo a frequência desses episódios e possíveis justificativas.

 

O documento não detalha as ocorrências que deram origem à punição nem permite concluir que a sanção tenha sido aplicada exclusivamente por questões relacionadas ao idioma.


Outro ponto será o impacto do processo disciplinar e da penalidade na rotina acadêmica, no trabalho e na reputação do professor perante a comunidade universitária.

Audiência terá professor e testemunhas

Na decisão, o juiz estabeleceu prazo de 15 dias, após a intimação, para que as partes apresentem ou confirmem suas testemunhas e atualizem os contatos dos participantes. Depois dessa etapa, será marcada a audiência para colher os depoimentos que vão subsidiar o julgamento.

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