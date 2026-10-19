Ufes aprova aumento das cotas raciais para concurso de professor

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) aprovou a ampliação das cotas raciais para 35%, em concursos públicos para o cargo de docente. A nova regra, que beneficia pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas, tem validade para os próximos 18 anos, quando voltará o índice atual, de 25% das vagas.





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Segundo a Associação dos Docentes da Ufes (Adufes), a medida busca reparar as vagas que deixaram de ser reservadas à população negra durante quase dez anos de descumprimento da legislação por parte da universidade.