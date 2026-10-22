Telefones fixos da Ufes estão sem receber ligações externas

Já tentou ligar para os telefones fixos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) nas últimas semanas? A Gazeta fez o teste e constatou que os números disponíveis no site da instituição não completam a ligação. Em vez de tocar, a ligação é interrompida ou se escuta uma mensagem automática: “Todas as linhas estão ocupadas no momento”. Levantamento feito pela reportagem descobriu que a instituição está sem contrato de manutenção para telefonia IP desde junho de 2025, pelo menos.





Oficialmente, a Ufes informa que o problema com os telefones será resolvido, gradualmente, nas próximas 72 horas. Por meio de nota, a universidade diz que ainda realiza a conversão entre o sistema digital e as linhas analógicas — mudança iniciada em 2021, há mais de cinco anos. A instituição afirma ainda que, há algumas semanas, uma dificuldade técnica nessa conversão afetou o recebimento de chamadas externas pela telefonia fixa.





Para agravar a situação, servidores e professores ouvidos por A Gazeta afirmam que esse problema não é recente. Há quem diga que a falha ocorre "há alguns anos" e que já "perdeu as contas" de quando começou.