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Falta de manutenção

Telefones fixos da Ufes estão sem receber ligações externas

Universidade está sem contrato de manutenção dos serviços de telefonia para os campi desde 2025; instituição diz que problema será resolvido em até 72h

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 14:45

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

22 out 2026 às 14:45
Prédio da administração central da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)
A Ufes informa que o problema com os telefones fixos será resolvido em até 40 dias. Carlos Alberto Silva

Já tentou ligar para os telefones fixos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) nas últimas semanas? A Gazeta fez o teste e constatou que os números disponíveis no site da instituição não completam a ligação. Em vez de tocar, a ligação é interrompida ou se escuta uma mensagem automática: “Todas as linhas estão ocupadas no momento”. Levantamento feito pela reportagem descobriu que a instituição está sem contrato de manutenção para telefonia IP desde junho de 2025, pelo menos.


Oficialmente, a Ufes informa que o problema com os telefones será resolvido, gradualmente, nas próximas 72 horas. Por meio de nota, a universidade diz que ainda realiza a conversão entre o sistema digital e as linhas analógicas — mudança iniciada em 2021, há mais de cinco anos. A instituição afirma ainda que, há algumas semanas, uma dificuldade técnica nessa conversão afetou o recebimento de chamadas externas pela telefonia fixa.


Para agravar a situação, servidores e professores ouvidos por A Gazeta afirmam que esse problema não é recente. Há quem diga que a falha ocorre "há alguns anos" e que já "perdeu as contas" de quando começou. 

'Todas as linhas estão ocupadas'

Entre os números de telefones fixos testados por A Gazeta para esta reportagem, apenas os de contato do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam) não foram afetados pela instabilidade e estão funcionando para atendimento do público. Os demais não completam a ligação ou informam, por mensagem automática, que “todas as linhas estão ocupadas”.


Ao ligar para os telefones da Biblioteca Central e do Restaurante Universitário, por exemplo, as ligações não foram completadas. O mesmo aconteceu com os telefones das Pró-Reitorias de Extensão (Proex) e de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG). Como precaução, a página da Ufes oferece contatos de e-mail e alguns celulares.

Portal da Ufes sobre serviço temporariamente indisponível da telefonia
Mensagem no portal da Ufes sobre ativação do serviço VoIP, de telefonia por IP, que está indisponível. Reprodução

Já a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), no site da instituição, não disponibiliza telefone fixo entre seus contatos. As opções disponíveis à população são buscar ajuda presencialmente, por meio de atendimento on-line ou por celular.


Na lista de contatos das coordenações dos cursos de graduação, apenas o e-mail é disponibilizado, enquanto na das direções dos Centros de Ensino, nenhum dos telefones fixos disponibilizados está funcionando. O mesmo acontece com o telefone do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da Ufes, que é destinado a atender à comunidade com prestação de serviços gratuitos. 

Avisos em sites indicam o problema

Dentro das páginas visitadas no Portal Ufes, uma mensagem na página da PRPPG informa que “os telefones/ramais da Ufes estão apresentando problemas intermitentes”. A mesma mensagem também aparece no site do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social (PósCom). Em ambos, o usuário ainda é aconselhado a fazer contato por e-mail ou usar os serviços de atendimento on-line. A mesma orientação também está na página da Diretoria de Materiais e Patrimônio da universidade.


A Ufes explica, por meio de nota, que os avisos são para minimizar o problema, pontuando que essas mensagens estão em alguns sites de setores que registram maior atendimento ao público externo. Alguns desses locais, acrescenta a nota, ainda optam por disponibilizar números de telefonia móvel, como é o caso da Prograd.

Mensagem que aparece em sites da Ufes alertando sobre o funcionamento dos telefones da universidade
Mensagem que aparece em sites da Ufes alertando sobre problemas nos telefones da universidade Reprodução

Mas a universidade não informa quantos telefones estão sem funcionar para ligações externas. A instituição também não sinaliza desde quando esse problema vem acontecendo. Foi a partir do levantamento feito pela reportagem de A Gazeta, no site da universidade, nos espaços de divulgação de contratos e de acompanhamento de protocolos, que houve a constatação da ausência de contrato de telefonia.


Além disso, alguns servidores e professores da Universidade confirmaram, para A Gazeta, que os telefones fixos não funcionam "há alguns anos" e que isso já acontece há tanto tempo que “perderam as contas” de quando o problema começou.

Sem manutenção e sem contrato

Atualmente, não há contrato em funcionamento para a manutenção dos serviços de telefonia da instituição. Esse problema começou ainda em 2024, após a Ufes encerrar o contrato com a Rede Nacional de Pesquisas (RNP), empresa responsável por substituir o modelo de telefonia TDM (analógica) pelo IP (digital). Os principais objetivos eram ampliar o número de ramais, melhorar o atendimento do público e reduzir custos.


Os serviços foram prestados entre 2022 e 2023, por meio de contrato de dispensa de licitação, para atender a todos os campi da Ufes. O trabalho foi concluído no final de 2023, com o contrato finalizado meses depois, durante o primeiro semestre de 2024.

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O movimento para trocar a rede de telefonia para IP começou em dezembro de 2020, durante a pandemia da Covid-19. Foi quando a então Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) da Ufes deu início à contratação de empresa para atualizar a telefonia da universidade, por dispensa de licitação.


A defesa pela contratação desse serviço pedia "prioridade no andamento desse processo, considerando que a atual central telefônica encontra-se obsoleta, com mais de 15 anos de uso e sem contrato de manutenção e peças para substituição". 


O contrato assinado com a RNP incluiu fornecimento de equipamentos, instalação, suporte e manutenção tanto da infraestrutura existente quanto da integração com a VoIP da RNP às centrais existentes, mas sem incluir a manutenção das centrais no contrato.


Também foram incluídos no contrato a atualização de versões, o treinamento e a prestação de assistência técnica durante toda a vigência do acordo. Os trabalhos foram realizados entre 2021 e 2023, no valor de R$ 644.001,65.

Entre os meses de março e julho de 2024, o site de protocolos da Ufes indica somente os trâmites finais para encerrar o contrato com a RBD, incluindo a prestação de contas. Depois, com uma lacuna de mais de um ano, a universidade abriu outro processo, também por dispensa de licitação, prevendo o contrato de manutenção dos serviços de telefonia por 12 meses, com valor anual de quase R$ 55 mil.


Esse processo foi aberto em junho de 2025, e a empresa a ser contratada deveria oferecer suporte técnico, manutenção, monitoramento e apoio operacional à infraestrutura de telefonia IP da Ufes. O serviço cobriria 5 mil ramais, por meio de atendimento remoto e, quando necessário, presencial.

Mas esse processo foi encerrado e arquivado em setembro deste ano – 15 meses depois – sem chegar a um resultado. Um mês antes, em agosto de 2026, outro processo foi aberto dentro da Ufes com o mesmo objetivo final: contratação de serviços de suporte, manutenção e sustentação para a infraestrutura de telefonia IP. Só que, agora, o contrato está orçado em R$ 75.180,72.


É com esse contrato, ainda não efetivado, que a Superintendência de Infraestrutura (SI) da universidade acredita que o problema será resolvido em 40 dias. Nesse período, a Ufes ainda espera realizar a portabilidade dos números antigos para a nova tecnologia.

Nota da UFES na íntegra

"A Ufes não ficou sem comunicação com a comunidade"

A Ufes esclarece que não permaneceu sem linhas telefônicas durante todo o período mencionado e que, em nenhum momento, ficou sem comunicação com a comunidade. As linhas móveis institucionais, os e-mails e os diversos outros canais de atendimento permaneceram disponíveis.

A tecnologia VoIP foi implantada na comunicação interna da Universidade, com integração à central telefônica, que realizava a conversão entre o sistema digital e as linhas analógicas para o recebimento de ligações externas. A solução da RNP integra um processo de modernização da infraestrutura de comunicação cujo alcance vai além da telefonia convencional.

Nas últimas semanas, durante os procedimentos para a migração para um serviço integralmente digital, uma dificuldade técnica nessa conversão afetou o recebimento de chamadas externas pela telefonia fixa. Para normalizar o atendimento, foi solicitada a reativação das linhas analógicas. A previsão é que os canais fixos sejam restabelecidos progressivamente nas próximas 72 horas.

Paralelamente, a Universidade segue com a contratação dos serviços digitais, cuja conclusão está prevista para os próximos 30 dias. Após a conclusão da contratação e da implantação, a telefonia passará a operar de forma totalmente digital, proporcionando uma solução mais moderna e econômica.

O Hucam possui gestão distinta. Por isso, os esclarecimentos sobre o funcionamento e os contratos de telefonia do hospital devem ser prestados por sua administração.

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