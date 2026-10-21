Ônibus com 35 passageiros sai da pista e deixa sete feridos em Aracruz

Um ônibus com 35 passageiros saiu da pista e sofreu um acidente na região de Morro das Almas, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, nesta quarta-feira (21). De acordo com a Prefeitura de Aracruz, sete pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e ao Hospital São Camilo.





Em nota, o município informou que o ônibus pertence à empresa Cordial e operava a linha Aracruz x Coqueiral, via Fábrica. Ainda segundo a administração municipal, informações preliminares indicam que o motorista teria passado mal enquanto dirigia, mas as circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.





Imagens feitas no local mostram do Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) atuando na ocorrência. A reportagem procura mais detalhes sobre o caso.