Ufes tem 14 cientistas na lista dos mais influentes do mundo

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) tem 14 pesquisadores na lista dos cientistas mais influentes do mundo, segundo levantamento divulgado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Do total, 13 aparecem na categoria que considera as citações recebidas por trabalhos científicos em 2025, enquanto sete integram a relação que avalia o impacto da produção acadêmica ao longo de toda a carreira. Seis pesquisadores estão nas duas categorias.





O ranking é elaborado com base em dados da Scopus, plataforma de referências e citações científicas mantida pela editora internacional Elsevier, e é utilizado para avaliar a repercussão da produção acadêmica de pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento.





Entre os destaques da edição estão dois nomes que não apareciam na lista de citações referente a 2024:









O professor André Renato Sales Amaral, do Departamento de Matemática Aplicada do Centro Universitário Norte do Espírito Santo (Ceunes), em São Mateus

A professora Luciane Salaroli, do Departamento de Nutrição e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde, no campus de Maruípe, em Vitória.





Luciane é a única mulher entre os pesquisadores da Ufes relacionados na categoria de citações de 2025. Já na lista que considera o impacto ao longo da carreira, a novidade é o professor Celso Azevedo, do Departamento de Ciências Biológicas, no campus de Goiabeiras, em Vitória. Ele já figurava entre os pesquisadores mais citados em 2024.