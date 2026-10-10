Pesquisa da Ufes revela transformações na imagem de Nossa Senhora Aparecida

Uma pequena escultura de barro encontrada no Rio Paraíba do Sul, em 1717, passou por transformações ao longo de mais de três séculos e se tornou um dos principais símbolos religiosos do Brasil.





Às vésperas do Dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado em 12 de outubro, uma pesquisa da professora do Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Isabela Frade analisa a história da imagem, suas restaurações e as mudanças na forma como é percebida pela população.





O estudo, publicado no artigo Política e religiosidade popular na cerâmica do Vale do Paraíba, SP: agência performativa da imagem Aparecida, acompanha a trajetória da escultura de 37 centímetros de altura, desde o período colonial até os dias atuais. A pesquisa aborda as relações entre arte, memória, religiosidade popular e pertencimento.





Segundo a tradição popular, a imagem foi encontrada por três pescadores no Rio Paraíba do Sul, em 1717. Primeiro, eles retiraram da água o corpo da escultura, sem a cabeça. Em uma nova tentativa de pesca, encontraram a parte que faltava. A peça foi reconhecida como uma representação de Nossa Senhora da Imaculada Conceição.





A escultura é uma obra anônima do século XVII. De acordo com Frade, ela provavelmente foi produzida por Frei Agostinho de Jesus ou por integrantes de sua escola artística. A delicadeza do rosto, as mãos em posição de oração, a tiara de rosas e o movimento das vestes estão entre as características que aproximam a peça da produção atribuída ao religioso.