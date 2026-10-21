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Estoques de sangue atingem nível crítico no ES e Hemoes pede doações

Cinco tipos sanguíneos estão em situação crítica nas unidades do Estado; órgão reforça a importância das doações de todos os tipos

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 14:35

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

21 out 2026 às 14:35

Oes estoques de sangue estão baixos em todas as unidades do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes). Diante da situação, o órgão fez um alerta e convocou a população para reforçar as doações, especialmente dos tipos sanguíneos que estão em níveis críticos.


Segundo o Hemoes, cinco tipos sanguíneos estão com estoques em situação crítica:


  • A-

  • B-

  • AB-

  • O-

  • O+


Apesar da situação mais preocupante desses cinco tipos, o Hemoes reforçou que as doações de todos os grupos sanguíneos são importantes para manter os estoques e garantir o atendimento aos pacientes que necessitam de transfusões.

Estoque de sangue atualizado em 21 de novembro de 2026 Dados Abertos ES
Estoque de sangue atualizado em 21 de novembro de 2026 segundo os Dados Abertos ES Hemoes
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