Estoques de sangue atingem nível crítico no ES e Hemoes pede doações

Oes estoques de sangue estão baixos em todas as unidades do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes). Diante da situação, o órgão fez um alerta e convocou a população para reforçar as doações, especialmente dos tipos sanguíneos que estão em níveis críticos.





Segundo o Hemoes, cinco tipos sanguíneos estão com estoques em situação crítica:





A-

B-

AB-

O-

O+





Apesar da situação mais preocupante desses cinco tipos, o Hemoes reforçou que as doações de todos os grupos sanguíneos são importantes para manter os estoques e garantir o atendimento aos pacientes que necessitam de transfusões.