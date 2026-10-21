Estoques de sangue atingem nível crítico no ES e Hemoes pede doações

Oes estoques de sangue estão baixos em todas as unidades do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes). Diante da situação, o órgão fez um alerta e convocou a população para reforçar as doações, especialmente dos tipos sanguíneos que estão em níveis críticos.
Segundo o Hemoes, cinco tipos sanguíneos estão com estoques em situação crítica:
A-
B-
AB-
O-
O+
Apesar da situação mais preocupante desses cinco tipos, o Hemoes reforçou que as doações de todos os grupos sanguíneos são importantes para manter os estoques e garantir o atendimento aos pacientes que necessitam de transfusões.
- Horário: das 7h às 18h20
- Endereço: Avenida Marechal Campos, 1468, Maruípe, Vitória
- Telefones: (27) 3636-7920 | (27) 3636-7942
- Horário: das 7h às 15h20
- Endereço: Rua Cassiano Castelo, s/n, Centro, Colatina (em frente ao Hospital Silvio Ávidos e ao lado da Secretaria Municipal de Saúde)
- Telefones: (27) 3717-2800 | (27) 3717-2808
- Horário: das 7h às 15h20
- Endereço: Avenida João Felipe Calmon, nº 1305, Centro, Linhares (ao lado do Hospital Rio Doce)
- Telefone: (27) 3264-6000
- Horário: das 7h às 15h20
- Endereço: Avenida Othovarino Duarte Santos, km 02, Residencial Park Washington, São Mateus (ao lado do Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares)
- Telefone: (27) 3767-7954
- Horário: das 7h às 15h20
- Endereço: Avenida Eudes Scherrer de Souza, s/n, Laranjeiras, Serra (anexo ao Hospital Dório Silva)
- Telefone: (27) 3218-9429
Serviço
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