Eleições 2026: veja a previsão do tempo para o dia da votação no ES

O domingo (25), dia do segundo turno das Eleições 2026, será de muitas nuvens, períodos de sol e possibilidade de chuva em parte do Espírito Santo. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), as temperaturas terão um pequeno aumento e devem variar entre 18º C e 30º C.





Na Grande Vitória e no litoral nordeste, entre Aracruz e São Mateus, há previsão de chuva rápida devido à circulação de ventos úmidos vindos do litoral. Em Vila Velha, por exemplo, o sol aparece entre nuvens, mas a chuva pode ocorrer durante a tarde, quando os eleitores ainda estarão a caminho das seções eleitorais.





Na metade sul do Estado, pode chover durante a madrugada. Ao longo do domingo, porém, a previsão é de céu parcialmente nublado e tempo firme nas demais áreas. Em Castelo, no Sul capixaba, não há previsão de chuva, e os termômetros devem chegar aos 30 °C.





No Norte, São Mateus e Jaguaré também terão períodos de sol, aumento de nuvens e possibilidade de chuva rápida à tarde.