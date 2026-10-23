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Tempo no 2º turno

Eleições 2026: veja a previsão do tempo para o dia da votação no ES

Domingo (25) terá períodos de sol, muitas nuvens e possibilidade de chuva em parte do Estado; temperaturas podem chegar aos 30 °C

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 17:52

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

23 out 2026 às 17:52
Domingo de eleições tem alerta de tempestade para os 78 municípios capixabas
Domingo de eleições tem alerta de tempestade para os 78 municípios capixabas Divulgação/Inmet

O domingo (25), dia do segundo turno das Eleições 2026, será de muitas nuvens, períodos de sol e possibilidade de chuva em parte do Espírito Santo. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), as temperaturas terão um pequeno aumento e devem variar entre 18º C e 30º C.


Na Grande Vitória e no litoral nordeste, entre Aracruz e São Mateus, há previsão de chuva rápida devido à circulação de ventos úmidos vindos do litoral. Em Vila Velha, por exemplo, o sol aparece entre nuvens, mas a chuva pode ocorrer durante a tarde, quando os eleitores ainda estarão a caminho das seções eleitorais.


Na metade sul do Estado, pode chover durante a madrugada. Ao longo do domingo, porém, a previsão é de céu parcialmente nublado e tempo firme nas demais áreas. Em Castelo, no Sul capixaba, não há previsão de chuva, e os termômetros devem chegar aos 30 °C.


No Norte, São Mateus e Jaguaré também terão períodos de sol, aumento de nuvens e possibilidade de chuva rápida à tarde.

Inmet alerta para risco de tempestade

Além da previsão do Incaper, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para tempestades nos 78 municípios capixabas neste domingo (25).


O aviso indica possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia, além de rajadas de vento entre 40 e 60 km/h e queda de granizo. Segundo o Inmet, é baixo o risco de interrupção do fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

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