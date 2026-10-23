Casos de violência em distribuidoras de bebidas acendem alerta no ES

Os casos de violência em distribuidoras de bebidas acendem alerta no Espírito Santo. Em uma semana, a reportagem de A Gazeta registrou ao menos três casos de crimes nesses estabelecimentos, que resultaram na morte de três homens e deixaram duas mulheres feridas.





O caso mais recente ocorreu na quarta-feira (21), em Santa Mônica, Vila Velha, Thiago El Khory Rocha de 28 anos foi morto a facadas após uma discussão em uma distribuidora de bebidas. Gabriel Silva Paiva, de 38 anos, apontado como autor do crime, foi preso.





Segundo testemunhas, os dois passaram o dia consumindo bebidas alcoólicas no estabelecimento. Em determinado momento, Gabriel teria assediado uma atendente, e Thiago interveio para defender a mulher.





Os dois começaram a discutir e, ainda conforme os relatos, Gabriel teria ido até a própria casa, buscado uma faca e retornado ao estabelecimento, onde esfaqueou Thiago.