Ajudante de pedreiro é morto a tiros em frente a barbearia na Serra

O ajudante de pedreiro Nilton Rufino Siqueira, de 22 anos, foi morto a tiros no bairro Cascata, na Serra, nesta quinta-feira (22). Segundo testemunhas, a vítima estava em frente a uma barbearia quando uma pessoa passou atirando de dentro de um carro.





A perícia da Polícia Científica encontrou cerca de 40 cápsulas de munição no local do crime e identificou 14 perfurações no corpo da vítima, atingida na cabeça, no braço e no glúteo. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.





O proprietário da barbearia contou que cortava o cabelo de um funcionário dentro do estabelecimento quando ouviu os disparos. Os dois precisaram se esconder para se proteger.





Durante o ataque, a porta de vidro da barbearia foi atingida por projéteis e quebrou. Os tiros também atingiram o carro do barbeiro e uma distribuidora de bebidas localizada nas proximidades.