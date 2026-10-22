Mendonça diz que Lula e Flávio podem abrir seus sigilos por conta própria

O desafio sobre a abertura dos sigilos foi proposto por Lula em debate no último domingo, 18. Ele disse que liberaria os dados em relação a si e seus familiares se Flávio fizesse o mesmo. Ontem, 21, o candidato do PL afirmou que aceitaria a proposta, mas desde que o petista abrisse o sigilo telefônico de seu ex-chefe de gabinete Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, e divulgasse informações sobre o cartão corporativo da Presidência.