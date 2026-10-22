AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • 48% rejeitam Lula e Flávio Bolsonaro, mostra Datafolha
Eleições 2026

48% rejeitam Lula e Flávio Bolsonaro, mostra Datafolha

Duas semanas atrás, os índices eram 46% para Lula a 43% para Flávio

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 19:59

Agência Folha Press

Agência Folha Press

Publicado em 

22 out 2026 às 19:59

SÃO PAULO, SP  -  A três dias do segundo turno, a rejeição dos candidatos a presidente se mantém em nível alto, aponta nova pesquisa do Datafolha. Dizem não votar de jeito nenhum em Lula (PT) 48%, enquanto 48% dizem isso sobre Flávio Bolsonaro (PL).


Há duas semanas, os índices eram 46% a 43%, respectivamente. O presidente seguiu com a mesma taxa na rodada seguinte, e o senador havia oscilado para 44%, empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos para mais ou menos do levantamento.

Veja também 

Presidente Lula e senador Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro e Lula empatam com 50% dos votos válidos cada um, mostra Datafolha

Ao longo de todo o primeiro turno foi assim, com os rivais alternando posições eventualmente. O acirramento da polarização que ganhou ares de definitiva no pleito de 2018, vencido pelo pai de Flávio, o então deputado Jair Bolsonaro, se cristalizou.


Com efeito, não houve espaço para rivais, com todos somando 7,81% dos votos válidos na primeira rodada. O candidato que ficou em terceiro lugar, Augusto Cury (Avante), somou 2,89% dos válidos. Ele, a exemplo de Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), declararam voto no senador agora.


Neste segundo turno, a agressividade de lado a lado escalou na propaganda eleitoral gratuita, coalhada de inserções de ataques mútuos, e atingiu o ápice no primeiro debate de TV entre Lula e Flávio, realizado no domingo (18) na Band.


O evento foi criticado por observadores como excessivamente agressivo, pautado pela insistência de Flávio de não responder a questões e acossar fisicamente Lula no palco, a exemplo do que fizera em 2016 o americano Donald Trump ao debater com a democrata Hillary Clinton, a quem derrotou.


A troca de acusações e a falta de discussão de propostas apela à manutenção desses números de rejeição, mas parece de difícil atratividade aos poucos eleitores indecisos ou pendulares, que tendem, segundo analistas políticos, a se afastar daquele que for mais agressivo.


O Datafolha ouviu 2.520 eleitores de terça (20) a quinta (22), em um trabalho encomendado pela Folha e pela TV Globo registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-09709/2026. O nível de confiança é de 95%. 

Veja também 

Lula e Flávio Bolsonaro

Flávio disse ter patrimônio de R$ 8,18 milhões, e Lula, R$ 4,77 milhões

Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência

Advogada de Flávio diz que só apresentará dados de sigilo após análise de dados de Lula

Imagem de destaque

Flávio Bolsonaro aceita quebra de sigilo proposta por Lula, e candidatos assinam acordo no TSE

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lula Flavio Bolsonaro Datafolha Eleições
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

André Mendonça
Mendonça diz que Lula e Flávio podem abrir seus sigilos por conta própria
Máquina cai no Rio Doce perto da Ponte Joaquim Calmon, em Linhares
Máquina cai de balsa durante retirada de destroços de ponte em Linhares
Motoristas de carretas saem ilesos após batida no sul do ES
Colisão entre duas carretas interdita trecho da BR 101 em Mimoso do Sul

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.