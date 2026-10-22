AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Flávio disse ter patrimônio de R$ 8,18 milhões, e Lula, R$ 4,77 milhões
Eleições 2026

Flávio disse ter patrimônio de R$ 8,18 milhões, e Lula, R$ 4,77 milhões

Cifras constam na autodeclaração de bens exigida para registro da candidatura na Justiça Eleitoral,

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 16:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 out 2026 às 16:13
Lula e Flávio Bolsonaro
Lula e Flávio Bolsonaro disputam o segundo turno nas eleições presidenciais Agência Brasil e Edilson Rodrigues/Senado

SÃO PAULO, SP - Os patrimônios declarados pelos candidatos à Presidência voltaram à evidência depois que o presidente Lula (PT) desafiou o senador Flávio Bolsonaro (PL) a abrir seus sigilos bancário, fiscal e telefônico no domingo (18), durante o debate da Band.


Na proposta formalizada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) na terça-feira (20), o mandatário se compromete a abrir seus sigilos e os de sua família  incluindo a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja; os cinco filhos, inclusive Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha; e os netos com mais de 18 anos  desde que o adversário faça o mesmo consigo e seus familiares.


A princípio, a campanha do filho de Jair Bolsonaro pretendia ignorar o desafio. Na quarta-feira (21), no entanto, o candidato do PL disse que concordaria em disponibilizar as informações desde que o rival incluísse na quebra o ex-assessor Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, contraproposta aceita pela equipe do petista.


Lula e Flávio assinaram nesta quinta-feira (22) um acordo pela quebra mútua de seus sigilos bancário, fiscal e telefônico e os de seus familiares. As informações devem ser disponibilizadas até o fim do dia.


Apesar disso, aliados do presidente ainda duvidam que o senador vá abrir suas informações e afirmam que ele deixou de fora da quebra uma empresa ligada ao advogado Willer Tomaz com a qual teria relação.


Na autodeclaração de bens exigida para registro da candidatura na Justiça Eleitoral, Flávio Bolsonaro afirmou ter R$ 8,18 milhões. Em 2018, quando foi eleito ao Senado, o postulante declarou R$ 1,74 milhão (em valores nominais, sendo R$ 2,64 milhões com correção pelo IPCA). A quantia também é a maior entre os candidatos da família Bolsonaro que concorreram em 2026, todos pelo PL.


Atrás de Flávio estão Michelle Bolsonaro (R$ 4,5 milhões), eleita senadora pelo Distrito Federal; Carlos Bolsonaro (R$ 2,78 milhões), eleito senador por Santa Catarina; Rogéria Bolsonaro (R$ 790 mil), que ficou como suplente da Câmara pelo Rio de Janeiro; Renato Bolsonaro (R$ 269 mil), eleito deputado federal por São Paulo; e Jair Renan Bolsonaro (R$ 187 mil), eleito deputado federal por Santa Catarina.


O aumento se deve à compra de uma casa de R$ 6,2 milhões em um bairro de luxo de Brasília. O restante é composto por investimento em fundos, aplicações em CDBs (Certificados de Depósito Bancário) e poupança, saldo em contas bancárias, um veículo e participações societárias em empresas.


A campanha disse que o parlamentar quitou o imóvel com o salário de senador (R$ 46.366,19 na remuneração bruta e R$ 33.912,13 após os descontos de Imposto de Renda e contribuição ao INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social) e a atividade de advocacia, além de contar com a renda da esposa, que tem um consultório odontológico na capital federal.


O presidente Lula afirmou ter R$ 4,77 milhões ao registrar sua candidatura. Em 2022, quando derrotou Jair Bolsonaro na disputa pelo Palácio do Planalto, ele declarou R$ 7,42 milhões (em valores nominais, sendo R$ 8,9 milhões com correção pelo IPCA).


A declaração do mandatário conta com planos de previdência privada em VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) que somam R$ 3,3 milhões, R$ 94,5 mil referentes a 50% de um apartamento em São Bernardo do Campo (SP) e, na mesma cidade, uma casa em construção, um terreno e partes de outras duas áreas.


Há também um veículo, aplicações em CDBs e poupança e saldos de contas bancárias. Os principais fatores da queda são os planos de previdência privada: em 2022, o petista contava com R$ 5,5 milhões em VGBLs.


O objetivo da prestação de contas nas eleições não é fiscal, como no Imposto de Renda. A finalidade é dar transparência para que os eleitores possam comparar os valores informados à Justiça Eleitoral.

Veja também 

Imagem de destaque

Troca de seções eleitorais foi solicitada por tribunais estaduais

O candidato Flávio Bolsonaro (PL) participa de missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida na Catedral de Brasília

CNBB defende Constituição e pede intercessão de Nossa Senhora após embate com Flávio Bolsonaro

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Sanção do PLP nº 186/2026 (limites do MEI e remissão de créditos da União) e envio de PEC sobre tarifa zero no transporte coletivo aos fins de semana e feriados

Veja quem tem direito e como vai funcionar o perdão de dívidas para MEIs

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Michelle Bolsonaro Renan Bolsonaro Jair Bolsonaro Flavio Bolsonaro Eduardo Bolsonaro Lula Governo Lula Luiz Inácio Lula da Silva Eleições TSE
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Evento reunirá diversas técnicas de animação
Mostra gratuita de animação reúne curtas brasileiros e internacionais em Vitória
Imagem de destaque
"Notícia é o que mexe com a vida das pessoas", afirma Edimilson Ávila em conversa com residentes da Rede Gazeta
Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) aparecem tecnicamente empatados em eventual segundo turno.
Em dúvida sobre o voto para o governo do ES? Compare as propostas de Ricardo e Pazolini

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.