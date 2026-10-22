Flávio Bolsonaro e Lula empatam com 50% dos votos válidos cada um, mostra Datafolha

SÃO PAULO - Pesquisa do Datafolha aponta que Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) estão empatados na disputa pela Presidência, que será decidida no segundo turno a ser realizado domingo (25). Tanto o senador quanto o presidente têm 50% dos votos válidos.





A margem de erro do levantamento, feito de terça-feira (20) a quinta (22 ), é de dois pontos para mais ou para menos. Votos válidos excluem brancos e nulos e são a forma com que a Justiça Eleitoral divulga o resultado final.





Nesse critério, Flávio e Lula deixaram o mais acirrado primeiro turno desde a redemocratização com 47,03% e 45,16%, respectivamente. Na primeira semana da campanha do tira-teima, o placar aferido pelo Datafolha estava em 52% a 48% para o senador e, na rodada passada, 51% a 49%.





Nos votos totais, que incluem brancos, nulos e, no caso da pesquisa, os indecisos, o primogênito de Jair Bolsonaro tem 47% e o presidente, 46%. Dizem que vão votar branco ou nulo 5% e os indecisos somam 2%. A margem também é de dois pontos.





Há uma semana, o placar era 47% a 45% para Flávio, com 6% dispostos a invalidar o voto e 2% que não sabiam. Naquela ocasião, o senador havia perdido dois pontos percentuais, que migraram para brancos/nulos/indecisos.





O instituto entrevistou nessa rodada 2.520 pessoas sob encomenda da Folha e da TV Globo. O trabalho está registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o código BR-09709/2026. O nível de confiança é de 95%.





A pesquisa cobriu o impacto de diversos movimentos desde a segunda semana desta etapa final do pleito, que incluiu o primeiro debate entre os rivais nesta campanha.

Na quarta-feira passada (14), o Senado finalizou a votação do fim da escala de trabalho 6x1, uma popular bandeira de Lula.





O presidente também disparou mais medidas visando ao pleito, como a antecipação de pagamento do Bolsa Família. Ao todo, como a Folha de S.Paulo mostrou, o petista já anunciou quase R$ 300 bilhões em gastos nessa jornada eleitoral.





Ainda do lado do petista, que conseguiu reanimar sua campanha após perder a liderança que tinha nas pesquisas do primeiro turno, houve idas e vindas do canal de WhatsApp "Exército de Lula", criado para o tira-teima pelo deputado André Janones (Rede-MG), logrando sucesso com 7 milhões de usuários e impulsionando o engajamento digital do presidente.





Flávio teve uma semana marcada mais pela reatividade ante acusações e o endurecimento da campanha negativa no horário eleitoral gratuito.





Por fim, ambos os rivais se enfrentaram no debate realizado pela Band no domingo (18). A grosseria e a tensão marcaram o evento, com Lula provocado por Flávio até fisicamente. Cada campanha buscou vender algo positivo alcançado, mas todos concordam que o eleitor indeciso ficou sem nada ante a agressividade e a falta de propostas em discussão.S