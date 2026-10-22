Advogada de Flávio diz que só apresentará dados de sigilo após análise de dados de Lula

Bucchianeri afirmou, em entrevista a jornalistas nesta quinta no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que "o desafio sobre a quebra de sigilo foi lançado e foi aceito". Disse que a campanha de Flávio exigiu que os dados de Lula não se limitassem a oito anos, como definido inicialmente pelos petistas, mas desde 2003, quando ele assumiu a Presidência pela primeira vez.