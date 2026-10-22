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Trânsito

Colisão entre duas carretas interdita trecho da BR 101 em Mimoso do Sul

Publicado em

22 out 2026 às 20:16

Duas carretas se envolveram em uma colisão na tarde desta quinta-feira (22), no km 457,7 da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Ecovias Capixaba, o acidente aconteceu por volta das 15h30, e os dois motoristas saíram ilesos.


Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os danos provocados pela colisão em uma das carretas. 


Para atender à ocorrência, a concessionária mobilizou uma ambulância, um guincho e um veículo de inspeção. A pista no sentido norte precisou ser interditada, e o tráfego passou a fluir por um desvio de faixa.


A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada. Procurada pela reportagem de A Gazeta, a corporação não havia retornado até a publicação desta matéria. A ocorrência seguia em andamento, segundo a última atualização da Ecovias.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Polícia

Carne roubada na Serra é encontrada até em restaurante; três são presos

Publicado em 22/10/2026 às 16:25
Os três suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional
Os três suspeitos do roubo foram encaminhados ao sistema prisional Divulgação | Polícia Civil

Segundo a Polícia Civil, as investigações identificaram um carro branco que teria sido utilizado para transportar a mercadoria roubada. O veículo circulava com placas pertencentes a outros automóveis. Com o auxílio de imagens do Cerco Inteligente, sistema de monitoramento por câmeras, e de dados de rastreamento, os policiais localizaram os dois primeiros suspeitos em um imóvel no bairro Porto de Cariacica, na quarta-feira (21).

No local, foram apreendidos dinheiro, simulacros de arma de fogo, uma balaclava e aparelhos de radiocomunicação.

Durante a investigação, os policiais descobriram que parte da carne roubada já havia sido comercializada. Na quinta-feira (22), um terceiro suspeito, de 44 anos, apontado como comprador da mercadoria, também foi preso. 

Na residência dele, foram encontradas nove caixas de carne. Outras três foram localizadas em um restaurante para o qual os produtos haviam sido revendidos. O destino das três caixas restantes ainda é investigado.

Os dois primeiros suspeitos foram encaminhados ao Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), onde foram autuados em flagrante por roubo majorado pelo concurso de pessoas e pela restrição da liberdade das vítimas, além de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Já o homem de 44 anos foi autuado por receptação. Os três foram encaminhados ao sistema prisional.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Laudo

Ossada encontrada em Vitória é de origem animal, diz perícia

Publicado em 22/10/2026 às 16:14

A ossada encontrada em uma área de mata no Morro do Romão, em Vitória, é de origem animal, informou a Polícia Científica após a realização de exames periciais no Instituto Médico-Legal (IML) da Capital.


Os restos mortais foram encontrados na manhã de quarta-feira (21), junto a um chinelo, uma camiseta e um short.


Inicialmente, a Polícia Civil informou que havia a suspeita de que a ossada fosse de uma mulher. No entanto, o laudo elaborado pelo médico-legista da Polícia Científica apontou que os restos mortais eram de origem animal.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Polícia

Homem ameaça pessoas com faca e avança contra policial em Guarapari

Publicado em 22/10/2026 às 14:50
Faca apreendida com homem que fazia ameaças em Guarapari
Faca apreendida com homem que fazia ameaças em Guarapari Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 31 anos foi preso após ameaçar pessoas com uma faca de aproximadamente 60 centímetros no Centro de Guarapari, na noite desta quarta-feira (21). Segundo a Polícia Civil, o suspeito chegou a avançar contra um investigador durante a abordagem.


O investigador, lotado na Delegacia Regional de Anchieta, passava pelo local quando foi alertado por um segurança sobre as ameaças. Ao tentar abordar o homem, o policial deu ordem para que ele parasse, mas o suspeito não obedeceu e avançou em sua direção, tentando agredi-lo.


Segundo a Polícia Civil, o homem resistiu à abordagem e tentou se desvencilhar durante a contenção. Com a ajuda do segurança, o investigados conseguiu imobilizá-lo e algemá-lo.


O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de resistência e desobediência, além da contravenção penal de porte de arma, prevista no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais. Como ele não pagou a fiança estipulada, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória. 

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Caso em Ibatiba

Dupla é presa por furtar semijoias avaliadas em R$ 10 mil esquecidas em praça do ES

Publicado em 22/10/2026 às 13:50
Semijoias foram recuperadas pela PM em Ibatiba
Semijoias foram recuperadas pela PM em Ibatiba Crédito: Divulgação | PMES

Dois homens foram presos suspeitos de envolvimento no furto e na negociação de semijoias avaliadas em cerca de R$ 10 mil, no Centro de Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo. O caso foi registrado na quarta-feira (21), depois que uma mulher esqueceu a bolsa com as peças em um mostruário na praça da cidade.


Segundo a  Polícia Militar, um dos suspeitos se apropriou da bolsa. Imagens acessadas pelos policiais mostraram o homem negociando o objeto com outro suspeito. O primeiro envolvido foi localizado e detido pouco depois.


O segundo suspeito foi encontrado em um ônibus com destino a Lajinha, em Minas Gerais. Após a abordagem, os militares fizeram novas buscas e localizaram a bolsa escondida atrás de uma lata de lixo em um estabelecimento comercial.


Os dois foram encaminhados à Delegacia de Ibatiba. Segundo a Polícia Civil, um deles foi autuado por furto e o outro por receptação. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional nesta quinta-feira (22).

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Violência

Jovem é executado dentro de carro e colega escapa de ataque em Colatina

Publicado em 22/10/2026 às 11:24
Crime aconteceu na noite de quarta-feira (21)
Jovem de 25 anos estava com um colega, de 24, que conseguiu fugir Crédito: Leitor | AG

Um jovem de 25 anos foi morto a tiros dentro de um carro no bairro São Marcos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (21). Ele estava acompanhado de um colega, de 24 anos, que conseguiu escapar dos disparos. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.


Segundo o relato do sobrevivente à Polícia Militar, os dois estavam no veículo à espera de um encontro com um integrante da facção criminosa “Tropa do Urso”. A conversa seria sobre o suposto envolvimento de um familiar do rapaz de 24 anos com o tráfico de drogas.


Enquanto aguardavam, um homem se aproximou e começou a atirar. O sobrevivente correu, mas foi perseguido pelo suspeito, que continuou disparando. O rapaz conseguiu pular o muro de uma residência e pedir ajuda. Ainda conforme o relato, depois dos disparos, ele ouviu uma motocicleta em alta velocidade, que teria sido usada na fuga do atirador.


Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Adote um AUmigo!

Feira de adoção terá 20 cães à espera de um lar em shopping de Cariacica

Publicado em 22/10/2026 às 10:44
Os vinte cães foram medicados previamente e estão à espera de um novo lar
Vinte cães foram vermifugados e microchipados e estão à espera de um novo lar Crédito: Divulgação | Prefeitura de Cariacica

Quem deseja ganhar um novo companheiro poderá encontrar um amigo de quatro patas neste sábado (24), na feira de adoção de cães do Shopping Moxuara, em Cariacica. O evento será realizado das 8h às 13h e terá 20 animais à espera de um novo lar. Todos foram resgatados de situações de abandono e maus-tratos.


Os cães disponíveis para adoção já estão vermifugados e microchipados. Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência atualizado. Os interessados também passarão por uma entrevista com a equipe técnica responsável pela feira.


A secretária de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente, Luciana Tibério, destaca a responsabilidade envolvida na adoção. “Adotar é assumir a responsabilidade por uma vida. Por isso, buscamos garantir que cada animal encontre um lar seguro, com pessoas dispostas a oferecer cuidado, atenção e condições adequadas para o seu bem-estar”, afirma.

Abandono e maus-tratos

Segundo pesquisa da Agência Brasil publicada em dezembro de 2025, cerca de 30 milhões de animais domésticos vivem em situação de abandono no Brasil. No Espírito Santo, dados do Observatório de Segurança Pública apontam 625 ocorrências de maus-tratos a animais, das quais 472 envolvem cães — o equivalente a 75,5% dos registros.


*Este conteúdo foi produzido por Tiago Taam, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão da editora Wanessa Scardua.

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Tiago Taam

Residente / [email protected]
Tiago Taam
Alerta amarelo

ES recebe alerta de tempestade com granizo para 27 cidades; veja quais

Publicado em 22/10/2026 às 09:54

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade para 27 cidades do Espírito Santo nesta quinta-feira (22). O aviso, de perigo potencial, é válido até o fim do dia e prevê chuva de até 50 milímetros por dia, ventos que podem chegar a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Os municípios abrangidos pelo alerta ficam nas regiões Sul e Serrana do Estado. 


Confira a lista completa:


  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivácqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Castelo
  9. Conceição do Castelo
  10. Divino de São Lourenço
  11. Dores do Rio Preto
  12. Guaçuí
  13. Guarapari
  14. Ibitirama
  15. Iconha
  16. Irupi
  17. Itapemirim
  18. Iúna
  19. Jerônimo Monteiro
  20. Mimoso do Sul
  21. Muniz Freire
  22. Muqui
  23. Piúma
  24. Presidente Kennedy
  25. Rio Novo do Sul
  26. São José do Calçado
  27. Vargem Alta
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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Morta a pauladas

Homem é preso suspeito de matar mulher na própria casa em Mantenópolis

Publicado em 22/10/2026 às 09:41
Crime aconteceu no bairro Bela Vista
Zilmara Castilho de Moraes, de 48 anos, foi encontrada morta em um cômodo da casa onde morava Crédito: Divulgação | PCES

Um homem de 37 anos foi preso na quarta-feira (21), em Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo, suspeito de matar uma mulher, identificada como Zilmara Castilho de Moraes, de 48 anos. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi morta a pauladas na cabeça dentro da própria casa, no bairro Bela Vista.


O crime aconteceu entre a noite do último dia 14 e a madrugada de 15 de outubro. Zilmara foi encontrada morta em um dos cômodos do imóvel, que estava sem energia elétrica. De acordo com a Polícia Civil, havia marcas de sangue espalhadas pelos demais cômodos da residência.


Após as investigações e a identificação de indícios que ligavam o suspeito ao crime, a Vara Única da Comarca de Mantenópolis expediu um mandado de prisão temporária.


Conforme a Polícia Civil, o homem cumpria pena de 21 anos de reclusão por um latrocínio cometido contra uma idosa em 2008 e estava em liberdade condicional. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do crime.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Na Serra

Caminhão atinge UBS de Laranjeiras e estrutura é interditada

Publicado em 21/10/2026 às 17:39
Caminhão danifica estrutura da UBS de Laranjeiras, na Serra
Caminhão bateu no muro da UBS de Laranjeiras, na Serra. Unidade está interditada Leitor | A Gazeta

Um caminhão atingiu a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, nesta quarta-feira (21). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o posto precisou ser interditado após o acidente. Ninguém ficou ferido. Imagens recebidas pela reportagem de A Gazeta mostram que o muro da unidade foi danificado.


Durante a interdição, os atendimentos agendados serão remarcados para a Unidade Regional de Saúde (URS) de Valparaíso. Segundo a prefeitura, os moradores que precisarem de atendimento também deverão procurar essa unidade.


A reportagem de A Gazeta questionou a prefeitura sobre as circunstâncias do acidente e a previsão de retomada dos atendimentos na UBS de Parque Residencial Laranjeiras, mas ainda não obteve resposta.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Trânsito

Ônibus com 35 passageiros sai da pista e deixa sete feridos em Aracruz

Publicado em 21/10/2026 às 15:40
Acidente com ônibus deixa sete pessoas feridas em Aracruz
Acidente com ônibus deixa sete pessoas feridas em Aracruz Leitor A Gazeta

Um ônibus com 35 passageiros saiu da pista e sofreu um acidente na ES 257, na região de Morro das Almas, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, nesta quarta-feira (21). De acordo com a Prefeitura de Aracruz, sete pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e ao Hospital São Camilo.


Em nota, o município informou que o ônibus pertence à empresa Cordial e operava a linha Aracruz x Coqueiral, via Fábrica. Ainda segundo a administração municipal, informações preliminares indicam que o motorista teria passado mal enquanto dirigia.


O Corpo de Bombeiros informou que, ao chegar ao local, encontrou passageiros que já haviam conseguido sair do veículo. Eles receberam atendimento pré-hospitalar e foram liberados para seguir por meios próprios para unidades de saúde.


O motorista e duas passageiras ainda estavam dentro do ônibus e foram encaminhados para atendimento médico por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do município. 


Segundo a Polícia Militar, as informações iniciais indicam que o motorista perdeu o controle do ônibus, saiu da pista e entrou na vegetação às margens da rodovia. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. 


Não foram informados o estado de saúde dos feridos e as circunstâncias do acidente.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
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