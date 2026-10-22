Colisão entre duas carretas interdita trecho da BR 101 em Mimoso do Sul

Duas carretas se envolveram em uma colisão na tarde desta quinta-feira (22), no km 457,7 da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Ecovias Capixaba, o acidente aconteceu por volta das 15h30, e os dois motoristas saíram ilesos.





Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os danos provocados pela colisão em uma das carretas.





Para atender à ocorrência, a concessionária mobilizou uma ambulância, um guincho e um veículo de inspeção. A pista no sentido norte precisou ser interditada, e o tráfego passou a fluir por um desvio de faixa.





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada. Procurada pela reportagem de A Gazeta, a corporação não havia retornado até a publicação desta matéria. A ocorrência seguia em andamento, segundo a última atualização da Ecovias.