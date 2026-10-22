Papo de Eleições analisa estratégias dos candidatos a três dias do 2º turno

A três dias do segundo turno das Eleições 2026, uma nova edição do Papo de Eleições foi ao ar nesta quinta-feira (22), na CBN Vitória. O destaque do episódio são as estratégias dos candidatos ao governo do Espírito Santo na reta final da campanha. Confira o vídeo acima.





Em mais um videocast, os colunistas de Política de A Gazeta, Letícia Gonçalves e Vitor Vogas, além da jornalista Fernanda Queiroz, âncora da rádio, analisam as últimas movimentações do governador Ricardo Ferraço (MDB), candidato à reeleição, e Lorenzo Pazolini (Republicanos), ex-prefeito de Vitória. Ambos seguem na disputa pelo comando do Executivo.





O programa vai ao ar na CBN Vitória toda quinta-feira do período eleitoral, sempre a partir das 11h10, e também fica disponível como videocast no site, no YouTube e no Dailymotion de A Gazeta.