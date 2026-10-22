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Ascensão meteórica

Da Série D à goleada sobre o United: italiano Como 1907 renasce após aporte indonésio

Placar elástico contra um dos clubes mais tradicionais da Europa soaria como um cenário no mínimo improvável até pouco tempo atrás

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 15:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 out 2026 às 15:37
Nico Paz, camisa 10 do Como
Nico Paz, camisa 10 do Como Reuters/Folhapress

Sob o comando de Cesc Fàbregas, o time italiano Como 1907 impôs na quarta-feira (21) uma das derrotas mais pesadas da história do Manchester United na Champions League, com uma vitória acachapante por 4 a 1 no estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como, na região da Lombardia.


O resultado por pouco não igualou a maior derrota dos Red Devils na era moderna da competição continental, um 4 a 0 aplicado pelo Barcelona, na temporada 1994/95, graças ao gol solitário do atacante Zirkzee para a equipe inglesa, aos 45 minutos do segundo tempo.

Cesc Fábregas, técnico do Como
Cesc Fábregas, técnico do Como Reuters/Folhapress

O placar elástico contra um dos clubes mais tradicionais da Europa soaria como um cenário no mínimo improvável até pouco tempo atrás. Isso porque, até a temporada 2018/19, o Como disputava a quarta divisão do Campeonato Italiano. A ascensão meteórica, em cerca de sete anos, se deveu essencialmente ao investimento de um conglomerado indonésio do setor de tabaco, que permitiu ao tradicional clube chegar à elite do futebol italiano e europeu.


Como seu próprio nome sugere, a agremiação de história secular começou sua trajetória no início do século passado, em 1907, no norte da Itália, na época com o nome de Como Foot-Ball Club. Em 1913/14, chegou à primeira divisão italiana. 


De pretensões modestas, a equipe conseguiu na temporada 1949/50 seu melhor resultado até então, quando terminou na 7ª colocação. Na temporada 1985/86, quando contava em seu elenco com o meia brasileiro Dirceu, com passagens por Botafogo, Vasco e Atlético de Madrid, foi o 9º colocado, posição que repetiu na temporada seguinte.


A derrocada esportiva do clube começou no fim dos anos 1980. Na temporada 1988/89, foi rebaixado para a segunda divisão, quando terminou na 18ª e última posição na época. Durante a década de 1990, oscilou entre a segunda, a terceira e até a quarta divisão do Calcio.


O clube ainda esboçou uma reação no início dos anos 2000. Em 2001/02, foi campeão da Série B, contando com os gols do atacante Luís Oliveira, nascido em São Luís (MA) e naturalizado belga. Oliveira foi o artilheiro do campeonato, com 23 gols em 38 partidas. Na temporada 2002/03, no retorno à elite italiana, terminou na 17ª e penúltima colocação, com apenas 4 vitórias em 34 partidas. Na sequência, na temporada 2003/04, foi o último colocado da Série B, sendo rebaixado à terceira divisão.


Em dezembro de 2004, com as receitas em queda e o acúmulo de atrasos de salário a jogadores e fornecedores, o Como teve a falência decretada, com sua exclusão do futebol profissional. Sob uma nova administração, o clube retomou as atividades nas divisões inferiores, galgando acessos até chegar novamente à Série B na temporada 2015/16. No retorno à segunda divisão, contudo, terminou na 22ª e última colocação.


A história do Como começou a mudar de figura em meados de 2019, quando os bilionários irmãos indonésios Robert Budi Hartono e Michael Bambang Hartono, do conglomerado Djarum Group, do setor de tabaco, adquiraram o clube por cerca de 220 mil (R$ 1,2 milhão).


Com aportes de cerca de 300 milhões (R$ 1,7 bilhão) desde então, o Como sagrou-se campeão da Série D na temporada 2018/19; na tempora 2020/21, venceu a Série C; e na 2023/24, contando em seu elenco com o meia Cesc Fàbregas, com passagens por Arsenal e Barcelona, terminou a Série B na segunda colocação, garantindo seu retorno à primeira divisão.


Na volta à Série A, Fabregas, aposentado dos gramados, assumiu o comando técnico da equipe. O principal reforço dentro das quatro linhas foi a chegada do jovem argentino Nico Paz, apontado pela mídia argentina como um possível sucessor da camisa 10 de Messi na seleção argentina, por empréstimo, vindo do Real Madrid. O time terminou o campeonato na 10ª colocação.

Nico Paz
Nico Paz Reuters/Folhapress

Na temporada 2025/26, contando com Nico Paz como o grande protagonista do time, e os gols do atacante grego Anastasios Douvikas, o Como foi o 4º colocado do Italiano, terminando à frente de Milan e Juventus, conseguindo sua primeira classificação à Champions. Para a temporada 2026/27, o clube italiano ainda se reforçou com a chegada dos laterais brasileiros Yan Couto e Kaiki Bruno, com convocações para a seleção brasileira.


Na estreia na Champions, o Como aplicou uma goleada por 4 a 1 sobre o RB Leipzig. Na sequência, jogando fora de casa, foi superado pelo Feyenoord, por 3 a 2, antes de conseguir a vitória elástica sobre o United. "Para nós, é uma noite especial. Ainda estamos no início daquilo que temos em mente. Mantemos os pés no chão e seguimos assim", declarou Fabregas após a goleada. "Não sei se podemos competir com todos, precisamos manter a humildade", acrescentou o treinador.

Nico Paz comemora o terceiro gol com os companheiros de equipe
Nico Paz comemora o terceiro gol com os companheiros de equipe Reuters/Folhapress

O time é o atual 9ª colocada fase de liga da Champions, a uma posição da vaga direta para o mata-mata. Na próxima rodada, no dia 4 de novembro, o Como encara o Lens, da França.

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