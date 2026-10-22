Da Série D à goleada sobre o United: italiano Como 1907 renasce após aporte indonésio

O placar elástico contra um dos clubes mais tradicionais da Europa soaria como um cenário no mínimo improvável até pouco tempo atrás. Isso porque, até a temporada 2018/19, o Como disputava a quarta divisão do Campeonato Italiano. A ascensão meteórica, em cerca de sete anos, se deveu essencialmente ao investimento de um conglomerado indonésio do setor de tabaco, que permitiu ao tradicional clube chegar à elite do futebol italiano e europeu.





Como seu próprio nome sugere, a agremiação de história secular começou sua trajetória no início do século passado, em 1907, no norte da Itália, na época com o nome de Como Foot-Ball Club. Em 1913/14, chegou à primeira divisão italiana.





De pretensões modestas, a equipe conseguiu na temporada 1949/50 seu melhor resultado até então, quando terminou na 7ª colocação. Na temporada 1985/86, quando contava em seu elenco com o meia brasileiro Dirceu, com passagens por Botafogo, Vasco e Atlético de Madrid, foi o 9º colocado, posição que repetiu na temporada seguinte.





A derrocada esportiva do clube começou no fim dos anos 1980. Na temporada 1988/89, foi rebaixado para a segunda divisão, quando terminou na 18ª e última posição na época. Durante a década de 1990, oscilou entre a segunda, a terceira e até a quarta divisão do Calcio.





O clube ainda esboçou uma reação no início dos anos 2000. Em 2001/02, foi campeão da Série B, contando com os gols do atacante Luís Oliveira, nascido em São Luís (MA) e naturalizado belga. Oliveira foi o artilheiro do campeonato, com 23 gols em 38 partidas. Na temporada 2002/03, no retorno à elite italiana, terminou na 17ª e penúltima colocação, com apenas 4 vitórias em 34 partidas. Na sequência, na temporada 2003/04, foi o último colocado da Série B, sendo rebaixado à terceira divisão.





Em dezembro de 2004, com as receitas em queda e o acúmulo de atrasos de salário a jogadores e fornecedores, o Como teve a falência decretada, com sua exclusão do futebol profissional. Sob uma nova administração, o clube retomou as atividades nas divisões inferiores, galgando acessos até chegar novamente à Série B na temporada 2015/16. No retorno à segunda divisão, contudo, terminou na 22ª e última colocação.





A história do Como começou a mudar de figura em meados de 2019, quando os bilionários irmãos indonésios Robert Budi Hartono e Michael Bambang Hartono, do conglomerado Djarum Group, do setor de tabaco, adquiraram o clube por cerca de 220 mil (R$ 1,2 milhão).





Com aportes de cerca de 300 milhões (R$ 1,7 bilhão) desde então, o Como sagrou-se campeão da Série D na temporada 2018/19; na tempora 2020/21, venceu a Série C; e na 2023/24, contando em seu elenco com o meia Cesc Fàbregas, com passagens por Arsenal e Barcelona, terminou a Série B na segunda colocação, garantindo seu retorno à primeira divisão.





Na volta à Série A, Fabregas, aposentado dos gramados, assumiu o comando técnico da equipe. O principal reforço dentro das quatro linhas foi a chegada do jovem argentino Nico Paz, apontado pela mídia argentina como um possível sucessor da camisa 10 de Messi na seleção argentina, por empréstimo, vindo do Real Madrid. O time terminou o campeonato na 10ª colocação.