Máquina cai de balsa durante retirada de destroços de ponte em Linhares

Uma máquina utilizada na remoção de destroços da antiga Ponte Getúlio Bargas caiu de uma balsa no Rio Doce, nas proximidades da Ponte Joaquim Calmon, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (22). Segundo a Prefeitura de Linhares, o equipamento realizava a retirada dos restos da estrutura, sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT).





O acidente foi registrado em um vídeo gravado da Ponte Joaquim Calmon. Nas imagens, é possível observar a balsa aparentemente danificada após a queda da máquina. (Veja acima)





A reportagem de A Gazeta procurou o DNIT para esclarecer as circunstâncias do acidente, se houve feridos e como ficará o andamento dos trabalhos de remoção, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.





A Ponte Getúlio Vargas desabou em 2009. Treze anos depois, em 2022, a Justiça Federal determinou que o DNIT realizasse a demolição da estrutura remanescente e retirasse os destroços do Rio Doce.