Hospital de Linhares terá que oferecer espaço para filhos de trabalhadoras

Um hospital de Linhares, no Norte do Espírito Santo, terá que disponibilizar um espaço adequado para que os filhos de funcionárias, incluindo trabalhadoras terceirizadas, permaneçam durante o período de amamentação. Como alternativa, a instituição poderá oferecer reembolso-creche. A determinação é do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (ES), que estabeleceu prazo de 120 dias para o cumprimento da medida, sob pena de multa diária de R$ 1 mil. O nome do hospital não foi divulgado.





A decisão foi tomada após uma ação civil pública ajuizada pelo sindicato que representa trabalhadores de hospitais, clínicas, casas de saúde e entidades filantrópicas do Espírito Santo. A entidade solicitou que o hospital oferecesse um local adequado para que as crianças permanecessem sob vigilância e assistência das mães até completarem dois anos de idade.





O juiz Carlos Medeiros da Fonseca, da Vara do Trabalho de Linhares, acatou o pedido, mas limitou o prazo, determinando que a assistência – seja por meio de espaço próprio para a permanência das crianças, ou por meio de reembolso-creche – fosse mantida por até seis meses.





O hospital tentou contestar a decisão, alegando que o sindicato não tinha legitimidade para ajuizar a ação, porque a convenção coletiva apresentada não abrangia a localidade e, portanto, não haveria obrigação de oferecer o benefício.





No entanto, ao analisar os recursos, o relator, desembargador Valdir Donizetti Caixeta, destacou que a proteção à maternidade está prevista no artigo 389, parágrafo 1º, da CLT, e, de acordo com ele, a norma assegura “não apenas o bem-estar da trabalhadora mãe, mas, sobretudo, o desenvolvimento saudável do nascituro”.





Por unanimidade, a 1ª Turma do TRT-ES manteve a condenação, dando um prazo de 120 dias para que o hospital cumpra a obrigação, sob risco de multa diária de R$ 1 mil, limitada a R$ 100 mil.