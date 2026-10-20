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Polícia

Dupla furta fios de cobre e tenta se esconder em poço de esgoto na Serra

Homens de 41 e 27 anos foram presos em estação de bombeamento na Praia da Baleia após segurança identificar ação pelas câmeras

Publicado em 20 de Outubro de 2026 às 20:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2026 às 20:38
Homens se escondem em esgoto após furtar fios em estação de tratamento, e são presos na Serra
Homens se escondem em esgoto após furtar fios em estação de tratamento, e são presos na Serra Roberto Pratti

Dois homens foram presos suspeitos de furtar fios de cobre de uma estação de bombeamento no bairro Praia da Baleia, na Serra, na noite desta segunda (19). Cristiano Ribeiro da Silva, de 41 anos, e Marcos Augusto Chaves, de 27, tentaram se esconder em um poço de esgoto após serem flagrados pelo segurança do local.


Segundo a Polícia Militar, os suspeitos invadiram a estação por volta das 23h30 e furtaram cabos de cobre utilizados no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das bombas.


A ação foi identificada por um segurança que acompanhava as imagens das câmeras de monitoramento e acionou a polícia. Os dois homens foram localizados e detidos ainda na estação.


Cristiano e Marcos foram autuados em flagrante por furto qualificado. De acordo com a PM, ambos já tinham passagens pelo sistema prisional por crimes como furto, roubo e dano, mas estavam em liberdade após receberem alvarás de soltura.


Segundo servidores, a estação não conta com vigilância presencial durante 24 horas. No entanto, devido ao histórico de furtos e invasões, o local passou a contar com monitoramento por câmeras, o que permitiu identificar a ação dos suspeitos.


O furto também comprometeu o funcionamento da unidade. Conforme as informações repassadas à reportagem, a estação apresentava um vazamento de água limpa, e as bombas de esgoto estavam sem funcionar após a retirada dos cabos.


*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de Vitor Ferri.

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