Dupla furta fios de cobre e tenta se esconder em poço de esgoto na Serra

Dois homens foram presos suspeitos de furtar fios de cobre de uma estação de bombeamento no bairro Praia da Baleia, na Serra, na noite desta segunda (19). Cristiano Ribeiro da Silva, de 41 anos, e Marcos Augusto Chaves, de 27, tentaram se esconder em um poço de esgoto após serem flagrados pelo segurança do local.





Segundo a Polícia Militar, os suspeitos invadiram a estação por volta das 23h30 e furtaram cabos de cobre utilizados no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das bombas.





A ação foi identificada por um segurança que acompanhava as imagens das câmeras de monitoramento e acionou a polícia. Os dois homens foram localizados e detidos ainda na estação.





Cristiano e Marcos foram autuados em flagrante por furto qualificado. De acordo com a PM, ambos já tinham passagens pelo sistema prisional por crimes como furto, roubo e dano, mas estavam em liberdade após receberem alvarás de soltura.





Segundo servidores, a estação não conta com vigilância presencial durante 24 horas. No entanto, devido ao histórico de furtos e invasões, o local passou a contar com monitoramento por câmeras, o que permitiu identificar a ação dos suspeitos.





O furto também comprometeu o funcionamento da unidade. Conforme as informações repassadas à reportagem, a estação apresentava um vazamento de água limpa, e as bombas de esgoto estavam sem funcionar após a retirada dos cabos.



