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Politraumatismo

Motorista de caminhão que tombou na Fernando Ferrari segue em estado grave

Geraldo Leandro de Souza, de 60 anos, está internado na UTI e precisará passar por cirurgia após sofrer fratura no quadril

Publicado em 20 de Outubro de 2026 às 19:30

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

20 out 2026 às 19:30
O motorista de caminhão Geraldo Leandro de Souza continua internado após acidente em Vitória
O motorista de caminhão Geraldo Leandro de Souza continua internado após acidente em Vitória Videomonitoramento | Arquivo pessoal

O motorista do caminhão que tombou na Avenida Fernando Ferrari, em Jardim da Penha, Vitória, no dia 15 de outubro, permanece internado em estado grave. Geraldo Leandro de Souza, de 60 anos, está na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital particular em Cariacica, segundo informações da família. 


O filho dele, Ricardo de Souza, contou que o pai sofreu uma fratura no quadril e precisará passar por cirurgia. Geraldo também teve traumatismo craniano, politraumatismo e pneumotórax, além de necessitar de um dreno no pulmão.


Segundo Ricardo, o pai transportava terra para uma empresa quando ocorreu o acidente. Na ocasião, o motorista de outro caminhão relatou à Guarda Municipal que um carro teria fechado o veículo conduzido por Geraldo, conforme apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta. 


Ao tentar desviar do carro pela direita, Geraldo teria atingido o caminhão da testemunha e tombado em seguida.


Imagens de uma câmera de videomonitoramento (veja abaixo) mostram o momento em que um carro entra à frente do caminhão, que tenta desviar, atinge outro veículo de carga e tomba. O carro segue viagem após o acidente. O registro confirma a sequência descrita pela testemunha. 

Conhecido na região

Ricardo contou que a família mora em Porto Canoa, na Serra, desde 1991. Segundo ele, Geraldo é bastante conhecido na comunidade e entre profissionais do setor de transporte de cargas e obras na Grande Vitória.


“Meu pai é casado com minha mãe há 38 anos. Ele é muito conhecido na comunidade, na Grande Vitória em geral, no ramo de caminhão, caçamba, de operação de máquina, de obra”, contou Ricardo.



A família registrou um boletim de ocorrência sobre o acidente. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem de A Gazeta para informar se o caso está sendo investigado e se o motorista do carro foi identificado. A reportagem aguarda retorno.

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