Motorista de caminhão que tombou na Fernando Ferrari segue em estado grave

O motorista do caminhão que tombou na Avenida Fernando Ferrari, em Jardim da Penha, Vitória, no dia 15 de outubro, permanece internado em estado grave. Geraldo Leandro de Souza, de 60 anos, está na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital particular em Cariacica, segundo informações da família.





O filho dele, Ricardo de Souza, contou que o pai sofreu uma fratura no quadril e precisará passar por cirurgia. Geraldo também teve traumatismo craniano, politraumatismo e pneumotórax, além de necessitar de um dreno no pulmão.





Segundo Ricardo, o pai transportava terra para uma empresa quando ocorreu o acidente. Na ocasião, o motorista de outro caminhão relatou à Guarda Municipal que um carro teria fechado o veículo conduzido por Geraldo, conforme apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta.





Ao tentar desviar do carro pela direita, Geraldo teria atingido o caminhão da testemunha e tombado em seguida.





Imagens de uma câmera de videomonitoramento (veja abaixo) mostram o momento em que um carro entra à frente do caminhão, que tenta desviar, atinge outro veículo de carga e tomba. O carro segue viagem após o acidente. O registro confirma a sequência descrita pela testemunha.