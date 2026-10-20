AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Conselho da Meta aponta falhas recorrentes na moderação de conteúdo eleitoral
Eleições 2026

Conselho da Meta aponta falhas recorrentes na moderação de conteúdo eleitoral

Órgão independente cita restrições a contas de Lula no Brasil e a perfis contra Trump nos EUA; entidade cobra transparência e redução de erros nas eleições

Publicado em 20 de Outubro de 2026 às 20:27

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 out 2026 às 20:27

SÃO PAULO - O Conselho de Supervisão da Meta, órgão independente que visa aprimorar as ações da empresa, afirmou nesta terça-feira (20) que a empresa apresenta falhas recorrentes na moderação de conteúdo relacionado a eleições e cobrou mais transparência e consistência na aplicação das regras.


O órgão citou restrições técnicas que atingiram contas do presidente Lula (PT), candidato à reeleição no Brasil, e a remoção de um perfil de ativistas políticos nos Estados Unidos. O Conselho também afirmou que a dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp precisa proteger a liberdade de expressão durante as eleições, em vez de restringi-la indevidamente.


O texto foi divulgado em meio à disputa eleitoral brasileira e às vésperas das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, marcadas para novembro. Para o grupo, os problemas de moderação costumam ocorrer de duas formas: a aplicação excessiva das regras, que pode suprimir manifestações políticas legítimas, e a aplicação insuficiente, que compromete a integridade eleitoral.


No caso brasileiro, o órgão afirmou que a aplicação excessiva das políticas contra fraudes às contas de anúncios de Lula representa uma falha que deveria ter sido encaminhada a uma equipe interna de especialistas para revisão.


A manifestação ocorre após a Folha de S. Paulo revelar que contas do petista nas redes foram prejudicadas por restrições. A empresa, responsável por Facebook, Instagram e WhatsApp, afirmou não interferir em eleições no Brasil e disse que os problemas foram "incidentes técnicos". 


O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) determinou que a empresa comprovasse o tratamento igualitário às campanhas do petista e de Flávio Bolsonaro (PL).


O conselho também criticou a atuação da empresa nos EUA, fazendo referência a erro de aplicação de regras sobre contas do movimento "No Kings", que mobiliza manifestações contra o presidente Donald Trump. O episódio, segundo o órgão, deveria ter sido evitado pelos mecanismos internos de prevenção de erros da plataforma.


O texto questiona ainda por que as contas do movimento não estavam incluídas no programa de verificação cruzada da Meta, que permite identificar entidades cívicas importantes e assegurar revisão humana.


O Conselho de Supervisão afirmou que já havia recomendado, após problemas na atuação da big tech nas eleições brasileiras de 2022, a criação de critérios mensuráveis para avaliar a eficácia das medidas de integridade eleitoral.


Segundo o órgão, a empresa divulga indicadores gerais, como o número de anúncios armazenados e de contas removidas, mas ainda não apresenta métricas públicas que permitam avaliar de forma transparente a eficácia da moderação ou identificar suas principais deficiências.


A Meta anunciou em 2025 que adotaria uma abordagem voltada a permitir mais manifestações e reduzir erros nas eleições. Para o Conselho de Supervisão, os episódios recentes mostram que a empresa ainda precisa avançar para cumprir esse compromisso.

Veja Também 

Sede da Meta

Conselho da Meta aponta falhas recorrentes na moderação de conteúdo eleitoral

Imagem de destaque

Clubes e torcidas organizadas: como se posicionam politicamente

Presidente Lula durante debate eleitoral na TV Band

Se Flávio apresentar um documento autorizando quebrar o sigilo, vai ter debate, diz Lula

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Meta Facebook Instagram Eleicões 2026 Política Luiz Inácio Lula da Silva Lula Flavio Bolsonaro Estados Unidos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homens se escondem em esgoto após furtar fios em estação de tratamento, e são presos na Serra
Dupla furta fios de cobre e tenta se esconder em poço de esgoto na Serra
Imagem de destaque
5 mudanças nos vistos americanos que brasileiros precisam conhecer para 2027
Imagem de destaque
Abacate faz bem para quê? Veja 6 benefícios da fruta para a saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados