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Abacate faz bem para quê? Veja 6 benefícios da fruta para a saúde

Rico em vitaminas, minerais, fibras e gorduras saudáveis, o alimento reúne nutrientes importantes para o funcionamento do organismo

Publicado em 20 de Outubro de 2026 às 20:13

Portal Edicase

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Publicado em 

20 out 2026 às 20:13
Os benefícios do abacate fazem dessa fruta uma ótima opção para integrar a alimentação (Imagem: All kind of people | Shutterstock)
Os benefícios do abacate fazem dessa fruta uma ótima opção para integrar a alimentação Crédito: Imagem: All kind of people | Shutterstock

Delicioso e versátil, o abacate é uma fruta bastante presente na culinária e que permite diferentes combinações de sabores e texturas. Sua polpa macia pode ser aproveitada em preparações doces e salgadas, adaptando-se a diversas ocasiões. Além de sua versatilidade gastronômica, o alimento se destaca pelo valor nutricional e pelos benefícios que pode oferecer ao organismo. Abaixo, confira alguns deles!

1. Rico em nutrientes

O abacate é uma excelente fonte de nutrientes essenciais, incluindo vitaminas C , E, K, B6, ácido fólico, niacina e riboflavina. Além disso, contém minerais como potássio, magnésio, manganês e cobre. A presença desses compostos torna a fruta uma opção interessante para complementar a alimentação e fornecer substâncias necessárias a diferentes funções do corpo.

2. Saúde do coração

O abacate é conhecido por seu teor de gorduras saudáveis, especialmente ácidos graxos monoinsaturados, que estão associados à redução do colesterol LDL (o “mau” colesterol) e ao aumento do colesterol HDL (o “bom” colesterol), contribuindo para a saúde cardiovascular.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 32% da população brasileira adulta apresenta níveis altos de colesterol LDL. Quando está elevado, esse tipo favorece o acúmulo de placas de gordura nas artérias, aumentando o risco de problemas cardiovasculares.

3. Fibras para a digestão

Com boa quantidade de fibras, o abacate favorece o trânsito intestinal e auxilia no funcionamento regular do intestino. As fibras retêm água e aumentam o volume das fezes, o que ajuda a prevenir a constipação e manter um ambiente intestinal saudável — fundamental para a absorção de nutrientes e o equilíbrio da microbiota. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras.

O abacate contém nutrientes que ajudam a proteger as células contra o estresse oxidativo (Imagem: Krasula | Shutterstock)
O abacate contém nutrientes que ajudam a proteger as células contra o estresse oxidativo Crédito: Imagem: Krasula | Shutterstock

4. Poder antioxidante

O abacate contém compostos com potencial antioxidante, como a vitamina E e a luteína, que participam da proteção das células contra os danos causados pelo estresse oxidativo. Essas moléculas, quando presentes em excesso, podem danificar estruturas celulares e favorecer o envelhecimento precoce e o desenvolvimento de doenças crônicas.

5. Controle do peso

Apesar de ser um alimento calórico, o abacate pode contribuir para a sensação de saciedade e, consequentemente, auxiliar no controle do peso corporal. Isso ocorre, principalmente, devido à presença de gorduras saudáveis, como os ácidos graxos monoinsaturados, que ajudam a prolongar a sensação de satisfação após as refeições e podem reduzir a vontade de comer em intervalos curtos.

6. Anti-inflamatório natural

O abacate contém nutrientes e compostos bioativos com propriedades antioxidantes e potencial anti-inflamatório , como ácidos graxos monoinsaturados, vitamina E e carotenoides. Essas substâncias podem ajudar a combater o estresse oxidativo e a regular processos inflamatórios no organismo, contribuindo para a proteção das células.

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