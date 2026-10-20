Abacate faz bem para quê? Veja 6 benefícios da fruta para a saúde

Com boa quantidade de fibras, o abacate favorece o trânsito intestinal e auxilia no funcionamento regular do intestino. As fibras retêm água e aumentam o volume das fezes, o que ajuda a prevenir a constipação e manter um ambiente intestinal saudável — fundamental para a absorção de nutrientes e o equilíbrio da microbiota. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras.