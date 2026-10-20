5 mudanças nos vistos americanos que brasileiros precisam conhecer para 2027

“O processo está mais rigoroso e detalhado. Histórico migratório, informações fornecidas no pedido, presença digital e compatibilidade entre o visto solicitado e a atividade que a pessoa pretende exercer nos Estados Unidos passaram a exigir ainda mais atenção. Qualquer inconsistência pode aumentar o risco de questionamentos, atrasos ou até de uma negativa”, explica a advogada, que acrescenta: “Uma estratégia migratória precisa responder pelo menos três perguntas: como entrar, como permanecer e qual é o objetivo final daquela pessoa ou família nos Estados Unidos”.