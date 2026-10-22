Homem é preso suspeito de matar mulher na própria casa em Mantenópolis

Um homem de 37 anos foi preso na quarta-feira (21), em Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo, suspeito de matar uma mulher, identificada como Zilmara Castilho de Moraes, de 48 anos. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi morta a pauladas na cabeça dentro da própria casa, no bairro Bela Vista.





O crime aconteceu entre a noite do último dia 14 e a madrugada de 15 de outubro. Zilmara foi encontrada morta em um dos cômodos do imóvel, que estava sem energia elétrica. De acordo com a Polícia Civil, havia marcas de sangue espalhadas pelos demais cômodos da residência.





Após as investigações e a identificação de indícios que ligavam o suspeito ao crime, a Vara Única da Comarca de Mantenópolis expediu um mandado de prisão temporária.





Conforme a Polícia Civil, o homem cumpria pena de 21 anos de reclusão por um latrocínio cometido contra uma idosa em 2008 e estava em liberdade condicional. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do crime.