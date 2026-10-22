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Eleições 2026

Nunes Marques manda Meta entregar relatório sobre 'Exército do Lula' em até 24h

Campanha de Flávio sustenta que as ordens emitidas por Janones no canal configuram comportamento coordenado

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 17:54

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

22 out 2026 às 17:54

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, determinou que a Meta apresente um relatório técnico em até 24h detalhando a atuação do canal de WhatsApp "Exército do Lula", administrado pelo deputado André Janones (Rede-MG). A decisão foi proferida nesta quinta-feira, 22, e atende a um pedido da campanha do candidato Flávio Bolsonaro (PL).

Como presidente do TSE, Nunes Marques é responsável por acompanhar o cumprimento dos deveres assumidos pelas plataformas. A resolução que atribuiu ao ministro esse papel foi aprovada neste ano.

Segundo o ministro, o objetivo do procedimento é permitir o confronto entre o plano de conformidade entregue à Justiça Eleitoral e as medidas efetivamente adotadas. "Saber o que foi examinado, com que critério e com que resultado é pressuposto de qualquer juízo sobre a aderência ao plano, e essa informação está em poder do provedor", observou Nunes Marques.

Na ação, a campanha de Flávio sustenta que as ordens emitidas por Janones no canal "Exército do Lula" (de hashtags em horário marcado, comentários e textos prontos) configuram comportamento coordenado e são cumpridas no Instagram, no Facebook e no Threads.

O ministro exigiu que a Meta informe como diferencia a mobilização lícita de apoiadores e redes de perfis falsos.

A campanha de Flávio também reclamou ao TSE que o canal orientou seus inscritos a pesquisar no Google a expressão "Bolsonaro mandou matar Lula" e a elevar hashtags no X. Com base nisso, pediu que a supervisão seja estendida ao Google e ao X.

O relatório deve apresentar, entre outros pontos:

  • identificação de comportamento coordenado;
  • análise dos padrões de engajamento e distribuição;
  • avaliação dos conteúdos à luz das práticas de prevenção à desinformação; e
  • padrões de sincronização, replicação, engajamento e circulação de conteúdos entre o canal e outras redes sociais.

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