ES recebe alerta de tempestade para sexta (23) e domingo (25); veja cidades afetadas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas amarelos, de perigo potencial, para tempestades no Espírito Santo. Os avisos abrangem 54 municípios nesta sexta-feira (23) e 47 cidades no domingo (25).





Segundo o Inmet, há previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou de até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo.





Apesar de ser baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamento, o instituto recomenda atenção à população. Em caso de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.