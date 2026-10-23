ES recebe alerta de tempestade para sexta (23) e domingo (25); veja cidades afetadas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas amarelos, de perigo potencial, para tempestades no Espírito Santo. Os avisos abrangem 54 municípios nesta sexta-feira (23) e 47 cidades no domingo (25).
Segundo o Inmet, há previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou de até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo.
Apesar de ser baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamento, o instituto recomenda atenção à população. Em caso de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.
Veja cidades atingidas na sexta (23):
Afonso Cláudio
Alegre
Alfredo Chaves
Anchieta
Apiacá
Aracruz
Atílio Vivacqua
Baixo Guandu
Bom Jesus do Norte
Brejetuba
Cachoeiro de Itapemirim
Cariacica
Castelo
Colatina
Conceição do Castelo
Divino de São Lourenço
Domingos Martins
Dores do Rio Preto
Fundão
Guaçuí
Guarapari
Ibatiba
Ibiraçu
Ibitirama
Iconha
Irupi
Itaguaçu
Itapemirim
Itarana
Iúna
Jerônimo Monteiro
João Neiva
Laranja da Terra
Linhares
Marataízes
Marechal Floriano
Marilândia
Mimoso do Sul
Muniz Freire
Muqui
Piúma
Presidente Kennedy
Rio Novo do Sul
Santa Leopoldina
Santa Maria de Jetibá
Santa Teresa
São José do Calçado
São Roque do Canaã
Serra
Vargem Alta
Venda Nova do Imigrante
Viana
Vila Velha
Vitória
Veja cidades atingidas no domingo (25):
Afonso Cláudio
Alegre
Alfredo Chaves
Anchieta
Apiacá
Atílio Vivacqua
Baixo Guandu
Bom Jesus do Norte
Brejetuba
Cachoeiro de Itapemirim
Cariacica
Castelo
Conceição do Castelo
Divino de São Lourenço
Domingos Martins
Dores do Rio Preto
Guaçuí
Guarapari
Ibatiba
Ibitirama
Iconha
Irupi
Itaguaçu
Itapemirim
Itarana
Iúna
Jerônimo Monteiro
Laranja da Terra
Marataízes
Marechal Floriano
Mimoso do Sul
Muniz Freire
Muqui
Piúma
Presidente Kennedy
Rio Novo do Sul
Santa Leopoldina
Santa Maria de Jetibá
Santa Teresa
São José do Calçado
São Roque do Canaã
Serra
Vargem Alta
Venda Nova do Imigrante
Viana
Vila Velha
Vitória