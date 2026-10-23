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ES recebe alerta de tempestade para sexta (23) e domingo (25); veja cidades afetadas

Segundo o Inmet, 54 municípios estão sob alerta na sexta-feira e 47 no domingo; há previsão de chuva intensa, ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 21:52

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

22 out 2026 às 21:52
Alerta do Inmet para sexta-feira (23) e domingo (25)
Alerta do Inmet para sexta-feira (23) e domingo (25) Reprodução | Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas amarelos, de perigo potencial, para tempestades no Espírito Santo. Os avisos abrangem 54 municípios nesta sexta-feira (23) e 47 cidades no domingo (25).


Segundo o Inmet, há previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou de até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo.


Apesar de ser baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamento, o instituto recomenda atenção à população. Em caso de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Veja cidades atingidas na sexta (23):


  • Afonso Cláudio

  • Alegre

  • Alfredo Chaves

  • Anchieta

  • Apiacá

  • Aracruz

  • Atílio Vivacqua

  • Baixo Guandu

  • Bom Jesus do Norte

  • Brejetuba

  • Cachoeiro de Itapemirim

  • Cariacica

  • Castelo

  • Colatina

  • Conceição do Castelo

  • Divino de São Lourenço

  • Domingos Martins

  • Dores do Rio Preto

  • Fundão

  • Guaçuí

  • Guarapari

  • Ibatiba

  • Ibiraçu

  • Ibitirama

  • Iconha

  • Irupi

  • Itaguaçu

  • Itapemirim

  • Itarana

  • Iúna

  • Jerônimo Monteiro

  • João Neiva

  • Laranja da Terra

  • Linhares

  • Marataízes

  • Marechal Floriano

  • Marilândia

  • Mimoso do Sul

  • Muniz Freire

  • Muqui

  • Piúma

  • Presidente Kennedy

  • Rio Novo do Sul

  • Santa Leopoldina

  • Santa Maria de Jetibá

  • Santa Teresa

  • São José do Calçado

  • São Roque do Canaã

  • Serra

  • Vargem Alta

  • Venda Nova do Imigrante

  • Viana

  • Vila Velha

  • Vitória

Veja cidades atingidas no domingo (25):


  • Afonso Cláudio

  • Alegre

  • Alfredo Chaves

  • Anchieta

  • Apiacá

  • Atílio Vivacqua

  • Baixo Guandu

  • Bom Jesus do Norte

  • Brejetuba

  • Cachoeiro de Itapemirim

  • Cariacica

  • Castelo

  • Conceição do Castelo

  • Divino de São Lourenço

  • Domingos Martins

  • Dores do Rio Preto

  • Guaçuí

  • Guarapari

  • Ibatiba

  • Ibitirama

  • Iconha

  • Irupi

  • Itaguaçu

  • Itapemirim

  • Itarana

  • Iúna

  • Jerônimo Monteiro

  • Laranja da Terra

  • Marataízes

  • Marechal Floriano

  • Mimoso do Sul

  • Muniz Freire

  • Muqui

  • Piúma

  • Presidente Kennedy

  • Rio Novo do Sul

  • Santa Leopoldina

  • Santa Maria de Jetibá

  • Santa Teresa

  • São José do Calçado

  • São Roque do Canaã

  • Serra

  • Vargem Alta

  • Venda Nova do Imigrante

  • Viana

  • Vila Velha

  • Vitória

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