Prefeituras do ES, Banestes e CGU: 47 mil vagas em concursos e seleções

A última semana de outubro começa com mais de 47 mil vagas abertas em 205 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. As oportunidades são para cargos efetivos e temporários, voltados para profissionais de diferentes níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 38 mil mensais.
Os selecionados vão preencher vagas em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras municipais, órgãos do Judiciário e polícias militares, entre outras instituições.
O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) está com inscrições abertas até 17 de novembro para o concurso que oferece 936 vagas, todas para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para cargos de nível médio, com salários de até R$ 5.618,00.
O governo do Estado do Espírito Santo lançou o edital de um processo seletivo para a contratação de profissionais de níveis médio e superior. Os selecionados prestarão serviços terceirizados em órgãos estaduais e serão contratados pela empresa pública Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS). As oportunidades são para os cargos de assistente administrativo (nível médio), assistente social, psicólogo e bibliotecário (nível superior). Os ganhos chegam a R$ 4.508,11. As inscrições podem ser feitas até as 23h do dia 9 de novembro.
A Prefeitura de Iconha, na Região Sul, tem 55 vagas para professores efetivos, com salário de até R$ 4.409. O prazo para se inscrever no concurso público segue até 30 de outubro.
Em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó capixaba, lançou edital para contratar profissionais temporários de vários níveis de escolaridade. Os ganhos chegam a R$ 17 mil. O atendimento aos candidatos ocorre de 3 a 10 de novembro.
O Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-ES) está com inscrições abertas para um concurso público com 24 vagas, distribuídas entre cargos de níveis médio e superior. Os ganhos chegam a R$ 8.250. As inscrições vão até o dia 10 de novembro.
A Controladoria-Geral da União (CGU) publicou edital de concurso público para o preenchimento de 60 vagas no cargo de auditor federal de finanças e controle, com exigência de nível superior. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com subsídio inicial de R$ 20 mil. O prazo para se inscrever segue até o dia 4 de novembro.
A Câmara dos Deputados está com inscrições abertas até o dia 17 de novembro para o concurso com provimento de 184 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos efetivos de analista legislativo, com salário que pode chegar a R$ 32 mil. O candidato precisa ter nível superior.
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