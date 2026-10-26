Prefeituras do ES, Banestes e CGU: 47 mil vagas em concursos e seleções

A última semana de outubro começa com mais de 47 mil vagas abertas em 205 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. As oportunidades são para cargos efetivos e temporários, voltados para profissionais de diferentes níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 38 mil mensais.





Os selecionados vão preencher vagas em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras municipais, órgãos do Judiciário e polícias militares, entre outras instituições.





O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) está com inscrições abertas até 17 de novembro para o concurso que oferece 936 vagas, todas para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para cargos de nível médio, com salários de até R$ 5.618,00.