Prefeitura de São Gabriel da Palha abre seleção para temporários

A Prefeitura de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, está com inscrições abertas para um processo seletivo simplificado que visa à contratação de profissionais de vários níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.263,65 a R$ 2.287,56. Para os cargos com vencimentos inferiores ao salário mínimo nacional (R$ 1.621,00), haverá a devida complementação salarial.
A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva para futuras contratações nas seguintes funções: oficineiro de música, educador físico, assistente social, servente, motorista, motorista do Programa Incluir e instrutor de informática.
As inscrições podem ser realizadas até o dia 28 de outubro, na Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, localizada na Rua 14 de Maio, nº 54, Bairro Glória. O atendimento ocorre de segunda a quinta-feira, das 13h às 17h, e na sexta-feira, das 8h às 12h.
A seleção dos profissionais será feita por meio de prova de títulos (experiência e qualificação profissional), de caráter eliminatório e classificatório.
A vigência do contrato de trabalho variará de acordo com a demanda, pelo prazo de até dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período, até o limite máximo de quatro anos, conforme a necessidade da administração municipal.
Motorista do Programa Incluir
Carga horária: 40h
Remuneração: R$ 1.376,75
Contrato: 24 meses
Motorista
Carga horária: 40h
Remuneração: R$ 1.347,89
Contrato: 12 meses
Oficineiro de Música
Carga horária: 30h
Remuneração: R$ 1.263,65
Contrato: 12 meses
Educador Físico
Carga horária: 25h
Remuneração: R$ 2.287,56
Contrato: 12 meses
Assistente Social
Carga horária: 30h
Remuneração: R$ 2.184,00
Contrato: 24 meses
Servente
Carga horária: 44h
Remuneração: R$ 1.439,89
Contrato: 12 meses
Instrutor de Informática
Carga horária: 20h
Remuneração: R$ 1.263,65
Contrato: não informado
Os valores das remunerações que estiverem menores que o salário mínimo do governo federal (R$ 1.621,00) serão complementados.
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