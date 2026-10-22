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Oportunidades

Prefeitura de São Gabriel da Palha abre seleção para temporários

Remuneração pode chegar a R$ 2.287; candidatos podem se inscrever até 28 de outubro

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 14:53

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 out 2026 às 14:53
Sede da Prefeitura de São Gabriel da Palha
Sede da Prefeitura de São Gabriel da Palha PMSGP/Divulgação

A Prefeitura de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, está com inscrições abertas para um processo seletivo simplificado que visa à contratação de profissionais de vários níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.263,65 a R$ 2.287,56. Para os cargos com vencimentos inferiores ao salário mínimo nacional (R$ 1.621,00), haverá a devida complementação salarial.


A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva para futuras contratações nas seguintes funções: oficineiro de música, educador físico, assistente social, servente, motorista, motorista do Programa Incluir e instrutor de informática.


As inscrições podem ser realizadas até o dia 28 de outubro, na Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, localizada na Rua 14 de Maio, nº 54, Bairro Glória. O atendimento ocorre de segunda a quinta-feira, das 13h às 17h, e na sexta-feira, das 8h às 12h.

A seleção dos profissionais será feita por meio de prova de títulos (experiência e qualificação profissional), de caráter eliminatório e classificatório.


A vigência do contrato de trabalho variará de acordo com a demanda, pelo prazo de até dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período, até o limite máximo de quatro anos, conforme a necessidade da administração municipal.

Confira os cargos

Motorista do Programa Incluir

Carga horária: 40h

Remuneração: R$ 1.376,75

Contrato: 24 meses


Motorista

Carga horária: 40h

Remuneração: R$ 1.347,89 

Contrato: 12 meses


Oficineiro de Música

Carga horária: 30h

Remuneração: R$ 1.263,65 

Contrato: 12 meses


Educador Físico

Carga horária: 25h

Remuneração: R$ 2.287,56

Contrato: 12 meses


Assistente Social

Carga horária: 30h

Remuneração: R$ 2.184,00 

Contrato: 24 meses


Servente 

Carga horária: 44h

Remuneração: R$ 1.439,89 

Contrato: 12 meses


Instrutor de Informática 

Carga horária: 20h

Remuneração: R$ 1.263,65

Contrato: não informado


Os valores das remunerações que estiverem menores que o salário mínimo do governo federal (R$ 1.621,00) serão complementados.

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