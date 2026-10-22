Prefeitura de São Gabriel da Palha abre seleção para temporários

A Prefeitura de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, está com inscrições abertas para um processo seletivo simplificado que visa à contratação de profissionais de vários níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.263,65 a R$ 2.287,56. Para os cargos com vencimentos inferiores ao salário mínimo nacional (R$ 1.621,00), haverá a devida complementação salarial.





A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva para futuras contratações nas seguintes funções: oficineiro de música, educador físico, assistente social, servente, motorista, motorista do Programa Incluir e instrutor de informática.





As inscrições podem ser realizadas até o dia 28 de outubro, na Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, localizada na Rua 14 de Maio, nº 54, Bairro Glória. O atendimento ocorre de segunda a quinta-feira, das 13h às 17h, e na sexta-feira, das 8h às 12h.