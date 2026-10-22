Prefeitura de Santa Maria de Jetibá prorroga inscrições de concurso para Guarda Municipal

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, foram prorrogadas até o dia 29 de outubro. A oferta é de 50 vagas para a Guarda Municipal, sendo 30 imediatas e 20 para formação de cadastro de reserva para o quadro de servidores efetivos.





O subsídio inicial é de R$ 3.763,26, acrescido de auxílio-alimentação no valor de R$ 750,00 e adicional por tempo de serviço. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, cumprida em escalas ou plantões definidos conforme a necessidade do serviço público.





Os interessados podem se inscrever até as 20h no site do Instituto Consulplan, banca responsável pelo certame. A taxa de participação é de R$ 150,00.