Prefeitura de Santa Maria de Jetibá prorroga inscrições de concurso para Guarda Municipal

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, foram prorrogadas até o dia 29 de outubro. A oferta é de 50 vagas para a Guarda Municipal, sendo 30 imediatas e 20 para formação de cadastro de reserva para o quadro de servidores efetivos.
O subsídio inicial é de R$ 3.763,26, acrescido de auxílio-alimentação no valor de R$ 750,00 e adicional por tempo de serviço. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, cumprida em escalas ou plantões definidos conforme a necessidade do serviço público.
Os interessados podem se inscrever até as 20h no site do Instituto Consulplan, banca responsável pelo certame. A taxa de participação é de R$ 150,00.
Os candidatos devem ter como requisitos ensino médio completo, idade entre 18 e 40 anos no primeiro dia de inscrição, altura mínima de 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres, além de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida no mínimo na categoria "AB", entre outros requisitos exigidos em edital.
Ao todo, a seleção contará com nove etapas. A primeira fase será a prova objetiva, agendada para o dia 13 de dezembro de 2026. Os candidatos responderão a questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Noções de Direito Constitucional e Direitos Humanos, Noções de Direito Penal, Legislação de Trânsito e Legislação da Guarda.
Os participantes também serão submetidos a avaliação biopsicossocial, teste de aptidão física (TAF), avaliação médica com exames laboratoriais e complementares, exame toxicológico, avaliação psicológica, investigação social, prova de títulos e curso de formação profissional.
A contratação será realizada sob o regime estatutário. O concurso público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.
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