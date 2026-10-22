Seleção no ES oferece vagas de níveis médio e superior com salários até R$ 4.508

O Governo do Estado do Espírito Santo lançou o edital de um processo seletivo para a contratação de profissionais de níveis médio e superior. Os selecionados prestarão serviços terceirizados em órgãos estaduais e serão contratados pela empresa pública Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS).

As oportunidades são para os cargos de assistente administrativo (nível médio), assistente social, psicólogo e bibliotecário (nível superior). Há vagas para atuação em todos os municípios do estado.

A jornada de trabalho varia de 30 a 40 horas semanais, com remunerações que vão de R$ 2.279,72 a R$ 4.508,11. Os benefícios oferecidos incluem vale-alimentação, vale-transporte e seguro de vida em grupo.