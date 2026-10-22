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Oportunidade

Seleção no ES oferece vagas de níveis médio e superior com salários até R$ 4.508

Postos são para os cargos de assistente administrativo (nível médio), assistente social, psicólogo e bibliotecário (nível superior)

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 10:42

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 out 2026 às 10:42
Chance para trabalhar como bibliotecária
Chance para trabalhar como bibliotecária Magnific

O Governo do Estado do Espírito Santo lançou o edital de um processo seletivo para a contratação de profissionais de níveis médio e superior. Os selecionados prestarão serviços terceirizados em órgãos estaduais e serão contratados pela empresa pública Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS).


As oportunidades são para os cargos de assistente administrativo (nível médio), assistente social, psicólogo e bibliotecário (nível superior). Há vagas para atuação em todos os municípios do estado.


A jornada de trabalho varia de 30 a 40 horas semanais, com remunerações que vão de R$ 2.279,72 a R$ 4.508,11. Os benefícios oferecidos incluem vale-alimentação, vale-transporte e seguro de vida em grupo.

As inscrições podem ser feitas até as 23h do dia 9 de novembro de 2026, pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca organizadora do certame. 


A taxa de inscrição é de R$ 71,17 para os cargos de nível médio e de R$ 80,21 para os de nível superior. Inscritos no CadÚnico que pertençam a famílias de baixa renda poderão solicitar a isenção da taxa até as 23h do dia 22 de outubro de 2026, no  endereço eletrônico da inscrição.

O processo seletivo contará com prova objetiva (de caráter eliminatório e classificatório) para todos os cargos e prova de títulos (de caráter classificatório) para as funções de nível superior. Para os candidatos inscritos nas vagas reservadas a pessoas negras, haverá também a etapa de heteroidentificação.


O exame será aplicado no dia 13 de dezembro de 2026, nas cidades indicadas no edital

As contratações serão regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com período inicial de experiência de 90 dias. A seleção terá validade de um ano, podendo ser prorrogada por igual período, conforme a necessidade da empresa.

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